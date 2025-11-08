¿Jorge Fossati se va de Universitario tras el tricampeonato? DT sorprende con POTENTE mensaje

08/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario de Deportes se consagró tricampeón de la Liga 1. Tras ello, Jorge Fossati lanzó un potente mensaje sobre su continuidad como director técnico del equipo, que la noche del viernes, 7 de noviembre, dio su vuelta olímpica en el Monumental ¡a oscuras!

Fossati celebró tricampeonato de Universitario

Universitario de Deportes empató 0-0 con Deportivo Garcilaso en el Estadio Monumental; sin embargo, pese a no conseguir una victoria, eso no fue impedimento para que el club merengue celebre su tricampeonato, ya que lograron mantenerse invictos en la temporada 2025 y aseguraron su clasificación a la Copa Sudamericana.

Tras colocarse las medallas y recibir su trofeo, los jugadores no dudaron en correr en la cancha del recinto deportivo, pero un inesperado detalle sorprendió: ¡apagón en el Monumental! La institución no dudó en celebrar a oscuras, siendo solo alumbrados por bengalas. A la fiesta crema no pudo faltar el equipo técnico, en especial, el DT Jorge Fossati, quien gracias a su estrategia en cada partido logró dos títulos en el 2023 y 2025.

En medio de la fiesta y la celebración, el estratega uruguayo no pudo evitar ser consultado por la prensa sobre cuál sería su futuro, ¿continuará en liderando al club en la próxima temporada?

Equipo de Jorge Fossati se consagró tricampeón.

¿Jorge Fossati confirma su salida de la 'U'?

En primer lugar, Jorge Fossati expresó su incomodidad de las recientes especulaciones de una eventual salida suya de la escuadra merengue, y seguidamente, aseguró que no había nada seguro entre él y el club. Sin embargo, se mostró agradecido con todo el apoyo que ha recibido durante el tiempo que ha estado liderando al equipo.

"Tengo un sentimiento de alegría, de agradecimiento a Dios por tener este plantel de grandes jugadores y personas. Yo nunca dije 'me voy'. Es el momento de analizar y ver qué camino tomar. Hay que sentarse a conversar", expresó el DT a 'Gol Perú'.

Con ello, el popular 'Nono' aún deja abierta la posibilidad de que pueda permanecer en la temporada 2026 en Universitario y su decisión final dependería de sus reuniones con las autoridades y dirigentes del club.

¡CONTUNDENTE! Jorge Fossati 🧠, DT de @Universitario 🟠: "Yo nunca dije que me voy. No soy de especulaciones, ni de los que hablan después que ganan". #TorneoClausuraXGOLPERU pic.twitter.com/FlD2sG3vnX — GOLPERU (@GOLPERUoficial) November 8, 2025

Es así como durante la celebración de Universitario en el Monumental con "un apagón al estilo del 2023", Jorge Fossati no dudó en responder a los rumores relacionados con su continuidad en el club crema, que consiguió su tricampeonato. Sin lugar a dudas, los hinchas esperan su decisión final con ansias.