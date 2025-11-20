Sergio Peña defiende a Jairo Concha de las críticas por la Selección Peruana: "A mí me ha tocado"

20/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La Selección Peruana culminó su gira por Rusia con una dura derrota ante Chile por 2-1 a pesar de jugar todo el segundo tiempo con un hombre más. Tras el encuentro, no solo el entrenador interino del equipo de todos, Manuel Barreto, fue víctima de duras críticas por parte de la hinchas, sino también el volante Jairo Concha.

El mediocampista de Universitario fue protagonista directo del segundo tanto chileno ya que perdió un balón en la mita de la cancha el cual terminó venciendo la resistencia de Pedro Gallese. Como era de esperarse, las redes sociales se inundaron de comentarios contra el futbolista nacional e incluso muchos de los aficionados cuestionaron que lleve el número 10 en la espalda.

Sergio Peña sale en defensa de Jairo Concha

A unos días de la derrota ante Chile, Sergio Peña sorprendió a propios y extraños al salir en defensa de Jairo Concha tras las críticas recibidas por su juego en la Selección Peruana. El jugador de Alianza Lima fue abordado por la prensa a la salida de los entrenamientos íntimos al sur de la capital.

"Conozco muy bien a Jairo, he compartido con él en la San Martín y cuando nos ha tocado estar en la selección, hemos compartido. Pienso que siempre se le critica por lo mismo, porque hoy en día genera más morbo la mala información y no lo que uno hace", indicó en un inicio.

Luego de ello, el futbolista que militó en el Malmo de Suecia señaló que Concha cuenta con todo el respaldo para llevar la 10 de la Bicolor debido al gran año que tuvo en Universitario donde se coronó tricampeón. Incluso, Peña minimizó el error ya que si el marcador hubiera sido diferente nadie se acordaría de la misma.

"Creo que Jairo ha hecho un año increíble, ha salido campeón con su equipo y ha sido uno de los conductores. El error que comete Jairo lo puede cometer cualquiera; si ese error pasaba cuando si el partido iba 3-0 y terminaba en el 3-1, eso no lo cuentan", añadió.

A él también le pasó

Para finalizar, Sergio Peña dejó en claro que vivió una situación similar en la recta final de las Eliminatorias Sudamericanas donde fue duramente cuestionado. Por ello, respaldó lo hecho por el criticado volante que ahora defiende los colores del equipo de todos.

"Desde mi punto de vista, nada que reprocharle, es un gran jugador y con una gran calidad. La gente lo va a criticar a él y a muchos, a mí me ha tocado y hasta el día de hoy me siguen criticando. Él ya tiene una madurez buena y un protagonismo en su equipo, como para que esas críticas no lo derrumben y pueda seguir creciendo", finalizó.

De esta manera, Sergio Peña salió en defensa de Jairo Concha tras las críticas recibidas por la derrota de la Selección Peruana ante Chile en Rusia.