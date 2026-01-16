Futbolista revela que fue apartado de su equipo tras declararse homosexual: "Mis compañeros se reían"

16/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Josh Cavallo, el futbolista que en su momento fue aplaudido por salir del clóset, volvió a ser noticia al revelar que fue apartado de su equipo tras declararse homosexual. Según contó, su salida de Adelaide United no tuvo nada que ver con su juego, sino con prejuicios internos que le cerraron todas las puertas.

Adelaide United cerró puertas a Josh Cavallo

Josh Cavallo se animó a hablar sin filtros en su Instagram sobre cómo terminó su paso por Adelaide United. Confesó que le costó digerir todo, pero que los hinchas tenían derecho a saber la verdad.

"Mi salida del club no tuvo nada que ver con el fútbol", escribió, dejando claro que, pese a su esfuerzo diario y profesionalismo, hubo personas con poder que bloquearon sus oportunidades.

Según relató, no se trató de su talento ni de su desempeño, sino de a quién eligió amar, una realidad que, con la llegada de una nueva administración, se volvió aún más evidente.

Cavallo explicó que, aunque públicamente se pensaba que estaba relegado por lesiones, la verdadera razón era la homofobia interna. Esta situación no solo lo mantuvo en la banca, sino que también generó un ambiente de negatividad que afectó directamente su bienestar como futbolista profesional.

A pesar de todo, Josh sostuvo que se mantuvo profesional y trabajó duro cada día: "Me mantuve profesional, bajé la cabeza y trabajé duro todos los días, de lo cual estoy orgulloso. Sin embargo, por más que rindiera o mejorara, mis aportes eran constantemente ignorados".

Josh Cavallo sufrió burlas por ser homosexual

Josh relató que su experiencia de salir del clóset reavivó viejos miedos: "Por primera vez, realmente me pregunté si debí mantener mi sexualidad en secreto. Esto reavivó temores que tenía sobre hacerlo público, sobre que ser yo mismo afectara mi carrera".

La situación se volvió más dolorosa cuando vio que compañeros se burlaban de él en chats grupales por estar con su pareja.

A pesar de todo, Josh destacó que empezar en el Reino Unido le ha dado un respiro y le ha permitido volver a disfrutar del fútbol como antes.

"Este nuevo comienzo me ha ayudado a volver a respirar y espero reenamorarme del deporte que lo es todo para mí. A pesar de cómo terminó todo entre bambalinas, me niego a dejar que eso arruine mi conexión con esta ciudad. Adelaide es donde encontré mis alas", agregó.

En su mensaje final, Josh Cavallo también agradeció a sus seguidores e hinchas: "A los hinchas y seguidores: gracias por su pasión y apoyo. Merecen honestidad y éxito. Fue increíble jugar frente a ustedes. Gracias".

Así, el futbolista Josh Cavallo reveló que fue apartado de su equipo tras declararse homosexual, una confesión que expone el lado más duro del fútbol fuera de la cancha.