Joven que denunció a Zambrano, Trauco y Peña habría intentado sobornarlos, afirma periodista

24/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Durante el programa de YouTube Doble Punta, el periodista César Vivar señaló que presuntamente existen indicios de comunicaciones previas entre la denunciante y los jugadores, en las que se habría intentado sobornarlos mediante un posible intercambio económico antes de que la denuncia llegue a las autoridades.

¿Denunciante intentó sobornar a futbolistas?

El periodista César Vivar indicó que, según sus fuentes, existirían llamadas y mensajes de WhatsApp de teléfonos argentinos enviados a los futbolistas involucrados, antes de que la denuncia fuera presentada oficialmente.

"Tengo algo más, pero tengo que manejarlo en condicional. Existirían llamadas y mensajes de WhatsApp de teléfonos argentinos que han sido recibidos por estos tres futbolistas solicitando un intercambio económico antes de la denuncia. Es muy delicado, pero existirían evidencias de este tipo", comentó Vivar.

De acuerdo con esta versión, la joven de 22 años habría intentado obtener una suma de dinero previo a formalizar la denuncia, un dato que, de ser verificado, podría influir en la investigación y en la percepción pública del caso.

Noticia en desarrollo...