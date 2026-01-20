Alianza Lima: Anuncian megadescuento en entradas a pocos días del partido frente al Inter Miami de Lionel Messi

20/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La expectativa por ver a Alianza Lima enfrentarse al Inter Miami de Lionel Messi sigue creciendo. A pocos días del partido, los íntimos recibieron una noticia que cayó como anillo al dedo: un megadescuento en las entradas que busca llenar Matute en la Noche Blanquiazul 2026 y vivir una fiesta completa.

Alianza ya piensa en la Noche Blanquiazul

Luego de cerrar su participación en la Serie Río de La Plata 2026, el plantel de Alianza Lima regresó al país para seguir con su pretemporada y enfocarse de lleno en lo que será uno de los eventos más esperados del año: la Noche Blanquiazul 2026.

Este sábado 24 de enero, los blanquiazules se miden con nada menos que el Inter Miami de Lionel Messi, en un amistoso que promete estar de infarto de principio a fin.

La idea del club y de los organizadores es clara y apunta a contar con el apoyo masivo de la hinchada para convertir el partido en una verdadera fiesta.

Megadescuento en entradas

A días del esperado duelo, Sound Music Entertainment anunció un descuento del 40% en las entradas para el partido ante el campeón de la MLS, y la noticia corrió como pólvora entre los hinchas íntimos.

El anuncio se hizo a través de redes sociales, acompañado de un mensaje directo al corazón del hincha: "Para el hincha que siempre está. Juntos hacemos historia este sábado".

Según lo informado, este beneficio está disponible desde el lunes 19 hasta el jueves 22 de enero, y las entradas pueden comprarse únicamente a través de la plataforma Joinnus. Estos son los precios de las entradas con descuento:

Popular norte: 282 soles

282 soles Popular sur: 282 soles

282 soles Oriente: 900 soles

900 soles Occidente lateral: 1.200 soles

1.200 soles Occidente central: 1.425 soles

El anuncio cayó de maravilla entre la hinchada, que ahora tiene una chance más fácil de ver en vivo a Lionel Messi y a los íntimos en una noche especial.

Fecha, hora y dónde ver el partido

Este sábado 24 de enero a las 8:00 p. m., Alianza Lima recibirá al Inter Miami en la Noche Blanquiazul 2026, festejando los 125 años del club. Quienes no puedan ir al Estadio Alejandro Villanueva, podrán ver el partido gratis por Latina TV.

Así se vivirá uno de los encuentros más esperados del año, cuando Alianza Lima reciba al Inter Miami de Lionel Messi en la Noche Blanquiazul 2026 por sus 125 años. Las entradas tienen un megadescuento del 40%.