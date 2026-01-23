Alianza Lima cuenta con videos del ingreso de futbolistas, una mujer y bebidas alcohólicas a la concentración

23/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima atraviesa por uno de los momentos más complicados de toda su historia luego que se diera a conocer de una grave denuncia hecha en Argentina contra tres de sus jugadores. De acuerdo con la causa abierta por una mujer de 22 años, Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco habrían abusado de ella sexualmente al interior de un cuarto de hotel en Uruguay.

Exactamente, el hecho habría ocurrido el último domingo 18 de enero cuando el 'Kaiser' invitó a la joven a la concentración blanquiazul. Según indicó, en ese momento aparecieron los otros dos jugadores consumándose esta lamentable situación.

Alianza Lima ya cuenta con los videos

Al conocer la denuncia, Alianza Lima respondió rápidamente emitiendo un comunicado donde anunció la separación indefinida de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco. Además, Exitosa pudo conocer que el club ya cuenta con los videos del hotel en Uruguay que confirman la indisciplina de estos jugadores.

Así lo dio a conocer el periodista Carlos Panez quien dejó en claro que la directiva íntima se basó en esta prueba contundente para tomar esta drástica medida. De acuerdo a las imágenes, se observa el ingreso de la denunciante, de los involucrados y de bebidas alcohólicas no autorizadas para una concentración.

"Alianza ya tiene y dispone del video donde se ve el ingreso de los futbolistas y una persona no autorizada, una chica, a la concentración con bebidas alcohólicas. Esto fue la gota que rebalsó el vaso confirmando la indisciplina", indicó.

Se defenderán públicamente

De momento, Sergio Peña ha sido el único de los denunciados en pronunciarse directamente de este tema a través de un comunicado en redes sociales. En ese sentido, Carlos Panez indicó que Carlos Zambrano y Miguel Trauco seguirán el mismo camino emitiendo un pronunciamiento similar en las próximas horas.

El hombre de prensa precisó que hasta el momento todos ellos han negado los hechos y que así lo tratarán de demostrar legalmente mientras dure el proceso por parte de la justicia uruguaya.

"De forma extraoficial, te puedo decir que van a ejercer su defensa y que niegan tajantemente lo sucedido. El que se ha pronunciado públicamente es Sergio Peña, más no así Carlos Zambrano ni Miguel Trauco", agregó.

En resumen, Alianza Lima ya cuenta con los videos que confirman el ingreso de Carlos Zambrano, Sergio Peña, Miguel Trauco, una mujer y bebidas alcohólicas al hotel donde concentraba el primero equipo en la ciudad de Montevideo.