Barcelona oficializa el retorno del portugués Joao Cancelo: "Es un honor representar este club"

13/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Barcelona ha hecho oficial la llegada de Joao Cancelo, que aterriza en la Ciudad Condal en calidad de cedido por el Al Hilal de Arabia Saudí hasta final de temporada.

Joao Cancelo retorna a FC Barcelona

El conjunto blaugrana presentó este martes 13 de enero al lateral derecho de la selección de Portugal como su flamante fichaje a través de sus canales oficiales sorprendiendo a sus miles de hinchas.

"Hay lugares que nunca se olvidan. Bienvenido de nuevo al Barça, João", escribió el cuadro español en su cuenta oficial de X junto a una imagen del luso con la camiseta y mirando al cielo.

De esta forma, el defensa luso de 31 años se convierte en la primera incorporación en el mercado de invierno del Barcelona. Cabe señalar que, su llegada se suscita tras la lesión del danés Andreas Christensen.

Esa baja permitió al cuadro español utilizar parte del coste de su salario para inscribir una nueva incorporación, bono que se ha decidido destinar para el retorno de un jugador que en su primera etapa disputó 42 partidos, con 4 goles y 5 asistencias. Ese año, con Xavi Hernández como entrenador, el Barcelona no consiguió alzarse con ningún título.

There are places you never forget.

Welcome back to Barça, João 💙❤️ pic.twitter.com/uoA7Gr0Pj9 — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 13, 2026

Las primeras palabras de Cancelo

En primer lugar, el exfutbolista de Manchester City sostuvo que es una grandeza portar la camiseta del Barcelona al cual catalogó como el mejor club del planeta Tierra.

"Es un honor representar este club. Es una de las entidades que más me gustan. Ya tuve la oportunidad de jugar hace dos años y cuando se abrió la opción de venir fue un honor. Es el mejor club del mundo", subrayó.

Acto seguido, el jugador luso hizo mención a su anterior etapa defendiendo los colores del cuadro culé, destacando la calidad. Además, prometió que aportará para que el equipo dirigido por el alemán Hansi Flick consiga más trofeos en su haber.

🎙️ João Cancelo speaks after returning as a blaugrana pic.twitter.com/0rByoXxn82 — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 13, 2026

"Cuando estuve ya veía mucha calidad, evolucionaron muy bien. He venido a ayudar y a ganar títulos con el Barcelona. Aquí me siento en casa. Estoy contento. Es el único club con el que se me pone la piel de gallina cuando firmo. Vi al Barça imponiendo su cultura: fútbol atractivo y de ataque. El Barça es fútbol total. Ahora me toca interpretar bien el juego que hacen", manifestó.

