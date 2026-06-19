Estados Unidos derrota 2 - 0 a Australia y avanza a 16vos de final junto a México

19/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección de Estados Unidos, dirigida por Mauricio Pochettino, confirmó su buen momento en el Mundial 2026 al vencer 2-0 a Australia en el Lumen Field de Seattle. El marcador se abrió temprano, al minuto 11, con un autogol de Cameron Burgess tras un centro de Folarin Balogun.

¡QUÉ RAPIDO ESTÁ FOLARIN! Balogun desbordó, sacó el centro atrás y Burgess marcó en contra el primero de Estados Unidos vs. Australia.



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El dominio norteamericano se consolidó antes del descanso, cuando Alex Freeman anotó de cabeza al minuto 43', en una jugada revisada por el VAR y finalmente validada.

En la segunda mitad, Australia intentó reaccionar, pero apenas generó peligro. Estados Unidos controló la posesión (63%) y cerró el partido con autoridad.

LLEGÓ EL SEGUNDO: Freeman ganó por arriba y marcó el 2-0 de Estados Unidos ante Australia. Revisión mediante, se concedió el gol.



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El árbitro alemán Felix Zwayer incluso tuvo un breve problema físico en el tiempo añadido, pero pudo concluir el encuentro sin mayores incidentes. Con este resultado, los locales suman seis puntos y aseguran su clasificación a los dieciseisavos de final.

México también avanza

Un día antes, en Guadalajara, la selección de México dirigida por Javier Aguirre se convirtió en el primer clasificado del Grupo A al vencer 1-0 a Corea del Sur.

El gol llegó al minuto 50 gracias a Luis Romo, quien aprovechó un error del arquero Seung-Gyu Kim. El Tri mostró solidez defensiva y contó con intervenciones clave de Raúl Rangel para mantener la ventaja.

Con este triunfo, México alcanzó seis puntos y aseguró el liderato de su grupo, sumándose a Estados Unidos como anfitrión ya clasificado a la siguiente ronda.

INSÓLITO ERROR DEL ARQUERO KIM SEUNG-GYU, ROMO LO APROVECHÓ Y MÉXICO LE GANA 1-0 A COREA DEL SUR. 🤯🇲🇽🇰🇷pic.twitter.com/OrJh37nKmf — San Marino Fútbol 🇸🇲 (@SanMarinoTeam) June 19, 2026

La doble clasificación de Estados Unidos y México refuerza el papel de los anfitriones en este Mundial. Ambos equipos han mostrado solidez y capacidad de respuesta en momentos clave. Estados Unidos, incluso sin Christian Pulisic por molestias físicas, mantiene un rendimiento alto tras su debut con goleada 4-1 sobre Paraguay.

México, por su parte, hiló su segundo triunfo consecutivo y se perfila como candidato a superar la barrera histórica de los octavos de final. Australia y Corea del Sur, en cambio, deberán jugarse la clasificación en la última fecha frente a Turquía y Sudáfrica, respectivamente.

El Mundial 2026 vive jornadas intensas con los anfitriones como protagonistas. Estados Unidos y México ya aseguraron su presencia en los dieciseisavos de final, consolidando su papel de favoritos en sus grupos y ahora solo falta saber su el tercer anfitrión, Canadá, repetirá la hazana realizada con Qatar y asegurará su clasificación.

Mientras los norteamericanos celebran en Seattle, los mexicanos lo hacen en Guadalajara, ambos con la ilusión intacta de seguir avanzando en un torneo que promete emociones hasta el final.