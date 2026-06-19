Fernando Gago: Entrenador de la U de Chile fue operado de urgencia tras sufrir problema cardiovascular

19/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La noticia ha sacudido profundamente al fútbol sudamericano este viernes 19 de junio. Fernando Gago, quien asumió la dirección técnica del club chileno en marzo de este año, fue trasladado a un centro médico durante la madrugada debido a una obstrucción en sus arterias coronarias.

La intervención quirúrgica se realizó con éxito, logrando estabilizar al entrenador tras el diagnóstico clínico inicial. Los especialistas médicos explicaron que este tipo de afecciones requiere una atención inmediata y un periodo de seguimiento riguroso para asegurar que no existan complicaciones adicionales tras la operación realizada.

Intervención médica y estado actual

Según el comunicado oficial emitido por la Universidad de Chile, el entrenador se encuentra en buenas condiciones generales y bajo el constante monitoreo del equipo médico institucional. El procedimiento resultó exitoso, permitiendo que el estratega permanezca estable tras la intervención quirúrgica realizada en Santiago.

"El cuerpo médico del club acompaña al director técnico y continuaremos informando sobre su evolución de manera oportuna", indicó la entidad deportiva.

Esta situación médica obliga al exjugador a permanecer en reposo absoluto durante los próximos días. La prioridad absoluta para la institución es garantizar una recuperación completa y segura, dejando en un segundo plano cualquier actividad deportiva relacionada con el plantel profesional de fútbol durante este periodo.

El club ha solicitado privacidad absoluta para el estratega y su familia en este momento complejo. La institución se mantiene en contacto permanente con los doctores encargados, garantizando que el tratamiento sea el adecuado para que pueda reintegrarse a sus labores habituales una vez reciba el alta.

Informamos que nuestro director técnico, Fernando Gago, se está sometiendo a una serie de exámenes cardiovasculares y no estará al mando de los entrenamientos hoy.



Fernando Gago se encuentra en buenas condiciones y está acompañado por nuestro cuerpo médico. pic.twitter.com/wv4RuIZtRj — Universidad de Chile (@udechile) June 19, 2026

Impacto en la gestión deportiva

La baja del entrenador genera un ajuste inmediato en la planificación del equipo. Para el próximo duelo por la Copa Chile ante Santiago Wanderers, el club ha confirmado que será Fabricio Coloccini, ayudante técnico de Gago, quien asumirá la responsabilidad del banquillo de forma interina.

La incertidumbre sobre el tiempo de baja es manejada con cautela. Tanto el cuerpo médico como la dirigencia aguardan por los resultados de los estudios posteriores para definir cuándo podrá retomar sus labores. Mientras tanto, el equipo se enfoca en mantener la estabilidad competitiva lograda recientemente.

Fernando Gago fue internado y se realizó una serie de exámenes cardiovasculares: en la conferencia tras el triunfo de Universidad de Chile ante O'Higgins ya evidenciaba molestias 🚨 pic.twitter.com/xpmgOszFBF — Bolavip Chile (@Bolavipcl) June 19, 2026

La rápida atención médica fue determinante para evitar mayores complicaciones tras el triunfo frente a O'Higgins. La comunidad deportiva y los aficionados esperan una pronta mejoría del estratega, quien ha mantenido una gestión constante desde su llegada a la institución chilena hace algunos meses atrás.

El equipo administrativo, jugadores y colaboradores han expresado su apoyo incondicional ante este suceso inesperado. Se espera que, conforme avance su evolución, los médicos otorguen pautas claras sobre el proceso de rehabilitación necesario para que Gago pueda retomar su vida profesional sin riesgo alguno.