Universitario se sigue armando: Cremas llegaron a un acuerdo para sumar a sus filas a mundialista colombiano

19/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario quiere dejar atrás el mal arranque de temporada donde quedó lejos del Torneo Apertura y fuera de la Copa Libertadores en fase de grupos. Ahora, con la llegada de Héctor Cúper y una serie de refuerzos, los merengues quieren revivir la ilusión de alcanzar el ansiado tetracampeonato consiguiendo el Clausura y título nacional.

Mundialista colombiano llega a la 'U'

Como es de dominio público, Jordan Guivin y Gianluca Lapadula se convirtieron en los primeros fichajes de esta mercado de pases de mitad de temporada, pero no serán los únicos. Y es que de acuerdo a las últimas informaciones, la directiva encabezada por Franco Velazco habría llegado a un acuerdo con un mundialista colombiano que jugó en su país en los últimos meses.

En la última edición del programa 'Mano a mano', el periodista Mauricio Loret de Mola señaló que Universitario y Mateus Uribe , actual volante del Atlético Nacional de Medellín, ya acordaron los detalles necesarios para sumarse a las filas de la institución de Ate. Incluso, el hombre de prensa aseguró que el futbolista cafetero tiene su carta pase en la mano tras alcanzar buenos términos con su actual club.

Mateus Uribe se convertiría en nuevo jugador de Universitario.

"Tiene un acuerdo con Universitario y entiendo que ya tendría acordado todo acordado con Atlético Nacional en caso opte por llegar a la 'U'. Matheus Uribe cuenta con algunas condiciones en su contrato que lo ayudarían a salir y ser más accesibles su llegada a la 'U'", indicó.

Problema personal por destrabar

Sin embargo, un importante detalle fue apuntado por el periodista señalando que Mateus Uribe, mundialista con su selección en Rusia 2018, aún tiene una situación personal por resolver. De acuerdo a lo indicado, este hecho aún no permite concretar la operación a pesar de tener todos los detalles acordados.

"Resuelto su caso con Atlético Nacional, con la 'U' en lo económico. Ya tenemos un acuerdo con la 'U' desde el lado de las fichas. El problema está en que él quiera decir si o no, que el inconveniente está y hay algo que lo frena, por eso es que no se ha acelerado esto", añadió.

Es importante precisar que este viernes 19 de junio Gianluca Lapadula llegará a nuestro país para unirse a las filas merengues pensando en el resto de la temporada.

De esta manera, se conoció que Universitario llegó a un acuerdo con el colombiano Mateus Uribe para que se convierte en su nuevo jugador de cara al Torneo Clausura.