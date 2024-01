¡Lleno de orgullo! Estas fueron las primeras palabras de Segundo Portocarrero tras fichar por Universitario

El jugador ecuatoriano, Segundo Portocarrero, habló por primera vez tras fichar por Universitario de Deportes para esta temporada 2024, año del centenario del conjunto 'merengue'.

A su llegada a la capital, a fin de unirse a los entrenamientos del conjunto 'crema', el atacante de 27 años habló sobre su incorporación a la 'U', su experiencia con Fabián Bustos y sobre otros temas más.

A detalle, Portocarrero dijo haber llegado al "conjunto más campeón de Perú", por lo que cree que es una magnífica oportunidad para su carrera. Asimismo, reafirmó su máxima entrega en el proyecto de Bustos, quien ya lo entrenó y avaló su afiliación a Universitario.

"(Bustos) es un técnico que ya me tuvo, que me conoce muy bien. Se dio la oportunidad de venir al equipo campeón, y espero agradecerle con buenos partidos. Vengo a dar todo de mí, es una oportunidad muy grande que se me ha dado de venir al equipo más campeón del Perú y vengo a aprovecharlo", comentó.