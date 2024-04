¡Lo destruyó! Leyenda de Universitario sepulta a Diego Dorregaray: "No está rindiendo como se esperaba"

Diego Dorregaray ha generado constante debate entre los hinchas de Universitario desde su llegada, y su irregular rendimiento causó la respuesta de una leyenda del club, que no tuvo piedad y lo criticó fuertemente.

El delantero argentino fue víctima de una rigurosa evaluación por parte del histórico Johan Fano, que señaló que Dorregaray no cuenta con las características para jugar "en el más grande del país".

"Cuando uno llega al más grande del Perú, tiene que traer a los mejores, creo yo. Siempre cuando jugábamos tenías que ser el mejor para llegar al más grande. Hoy creo que Dorregaray no está rindiendo de la mejor manera, no le está dando la posibilidad y no está rindiendo como muchos esperaban", declaró para 'De Una'.