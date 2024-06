¡Lo respaldan! Renato Tapia defiende a Christian Cueva en la Selección Peruana: "Callará bocas"

El respaldo a Christian Cueva en la Selección Peruana es total, y eso lo ha evidenciado Jorge Fossati y sus propios compañeros. El último en defender a 'Aladino' fue Renato Tapia, que confía a ciegas en el exjugador de Alianza Lima.

En declaraciones a la prensa, el volante defensivo de Celta de Vigo apeló a que Cueva puede cambiar su forma física para los encuentros de selección, señalando que estos "cambian el chip" de muchos jugadores.

"No hay que olvidarnos lo que nos da Christian, lo que es como jugador. Hay cosas que uno puede ponerse a pensar como que no tiene equipo o juega poco. Creo que es el mismo de hace dos o tres años, cuando viene acá. Cada jugador estando con club o no jugando, se transforma cuando viene a la selección. Cambia el chip. Eso es lo que genera la selección, estar motivado para afrontar un reto como es la Copa América", señaló.