'Loco' Vargas no se quedó callado y le respondió a André Carrillo por minimizar su carrera

Juan Manuel Vargas rompió su silencio tras las declaraciones de André Carrillo, quien puso en duda el valor de su trayectoria al decir que no ganó títulos importantes. Durante su participación en el programa Enfocados, conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, el popular 'Loco' respondió sin pelos en la lengua a lo dicho por la 'Culebra'.

Para entender por qué el 'Loco' Vargas saltó así, hay que recordar lo que había dicho André Carrillo. Fue en el programa La Fe de Cuto, donde la 'Culebra' participó en un juego de preguntas y respuestas.

Ahí, lo compararon con el 'Loco' Vargas, y André Carrillo, con toda la confianza del mundo, afirmó que su trayectoria profesional le daba mil patadas a la del ex de Universitario de Deportes.

"Yo he sido lejos mejor que el 'Loco', pero lejos. Él es mi brother, yo lo admiro un montón, pero estoy lejos, mejor que él. He jugado en menores clubes que él. Ha jugado Champions. No ha ganado Champions. Después, sus títulos, revisé sus títulos hace un año y no tiene ninguno", precisó André Carrillo.