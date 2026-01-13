Roberto 'Chorri' Palacios desconcertado por llegada de Luis Advíncula a Alianza Lima: "Uno no es loco..."

13/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La llegada de Luis Advíncula a Alianza Lima ha sido el fichaje más resonante de la temporada 2026 de la Liga1 y ha golpeado en los hinchas de Sporting Cristal, que esperaban su regreso. Uno de ellos, además de ser un referente ha sido Roberto 'Chorri' Palacios, quien lamentó que no haya arribado a La Florida.

No es un retroceso

Para radio Ovación, el ídolo 'cervecero' habló acerca de la decisión que tomó el 'rayo', que a pesar de su identificación con los 'bajopontinos', aceptó la propuesta de la directiva blanquiazul. Lejos de estar enojado por una presunta "traición" o que sea un retroceso en su carrera, lamentó que su vuelta al Perú no sea en el Rímac.

"No me decepciona, todo lo contrario. Muy contento por todo lo que Dios le ha brindado como deportista. Me dio una pena ver que está en Alianza Lima porque me hubiera gustado que volviera a Cristal, al club que le dio muchas alegría y sus mejores momentos", sostuvo el 'Chorri'.

Sobre la negociación con la directiva rimense que no prosperó, Palacios Mestas aseguró que le gustaría sentarse a conversar con Advíncula para conocer qué le llevó a no aceptar su propuesta y dejar Boca Juniors por la aliancista.

"Hay que conversar con él, porqué sucedió, porqué se dieron las cosas. Porque uno no es loco de irse por ir a otro equipo. Imagino que ha tenido conversaciones, con la directiva de Cristal por ahí no se ponen de acuerdo, no fue lo que el quería, la manera cómo lo trataron para volver. Me gustaría juntarme con él y conversarlo", sentenció.

Polémica entre Tapia y Cueva

Las puyas textuales y verbales que Renato Tapia y Christian Cueva se han lanzado no han sido ignoradas por el exfutbolista. Para el mismo espacio dio su opinión y les pidió respeto a ambos jugadores, así como a los directivos de la FPF hacia todo el Perú.

"Es un tema que nos compete a todos porque la selección es de todos los peruanos, nos representan los muchachos y cuando toca ahí jugar no hablan de tal o tal, sino de la selección peruana. Nosotros estamos en obligación de pedirle a los jugadores, a la directiva y a todos un buen trabajo por respeto al país", precisó.

