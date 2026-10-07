Ana Paula revela que no planeó embarazarse otra vez de Paolo Guerrero y cómo se lleva con doña Peta

07/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Ana Paula Consorte se pronunció sobre la relación que mantiene actualmente con doña Peta, luego de que surgieran rumores sobre un supuesto distanciamiento entre ambas. Las especulaciones aumentaron después de que la madre de Paolo Guerrero revelara públicamente detalles sobre el embarazo de la brasileña, antes de que la pareja lo anunciara oficialmente.

¿Cómo se llevan Ana Paula y doña Peta?

Ana Paula decidió aclarar que no existe ningún problema con su suegra y aseguró que ambas mantienen una buena relación. La pareja de Paolo Guerrero explicó que quiere mucho a doña Peta y que se encuentra tranquila con el vínculo que han construido, descartando así cualquier enfrentamiento entre ellas.

"Claro que está todo bien conmigo y con la señora Peta. Estoy muy feliz por su podcast y deseo de corazón que tenga muchísimo éxito. Ella también está súper feliz. Y sobre mi bebé, ella está extremadamente feliz también", dijo.

Por otro lado, la brasileña consideró que las diferencias en la manera de expresar las emociones pueden haber generado interpretaciones equivocadas sobre la actitud de doña Peta. En su caso, aseguró que percibe a su suegra muy entusiasmada con la llegada de su nuevo nieto y no considera que sus declaraciones hayan provocado algún conflicto.

Asimismo, la brasileña se refirió a las declaraciones de doña Peta sobre su embarazo y dejó en claro que no le incomodó que hablara públicamente sobre la llegada de un nuevo integrante a la familia. Según explicó, tanto ella como Guerrero ya habían conversado anteriormente sobre la posibilidad de tener otro hijo.

"Por eso siento que no hay necesidad de crear este tipo de situaciones o especulaciones, porque realmente no existe ningún problema. Está todo bien y yo estoy muy tranquila con todo", expresó.

¿Cómo se dio el embarazo de Ana Paula?

Ana Paula también aclaró que su nuevo embarazo no fue algo completamente inesperado ni producto de una decisión repentina. Por el contrario, señaló que tener otro bebé era un deseo que ambos tenían presente desde hace algún tiempo, por lo que actualmente toda la familia se encuentra muy feliz con la noticia.

"No es ninguna novedad para nadie que nosotros queríamos tener otro hijo. Siempre que nos preguntaron lo dejamos muy claro. Y estamos todos muy, muy, muy felices, de verdad, por la llegada de este bebé", expresó.

Finalmente, Ana Paula cuestionó las versiones que buscan presentar una relación complicada con la madre de Paolo Guerrero y sostuvo que se estarían creando situaciones inexistentes. Por ello, aseguró que su principal prioridad en este momento es cuidar su embarazo, mantenerse tranquila y disfrutar de esta nueva etapa junto a su familia.