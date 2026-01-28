RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Miguel Trauco no va más en Alianza Lima: Club le envío carta de pre despido tras escándalo de indisciplina

El asesor legal de SAFAP, Johnny Baldovino, reveló la situación contractual de Miguel Trauco y la postura de Alianza Lima luego que se le separara del plantel tras la denuncia de abuso sexual.

Miguel Trauco tendría las horas contadas en Alianza Lima.
A solo días de iniciar su participación en el Torneo Aperturas, las cosas en Alianza Lima continúan movidas a raíz de la grave denuncia por abuso sexual contra tres de sus jugadores. En medio de este escándalo, en las últimas horas se pudo conocer más detalles de la situación contractual de uno de los implicados, Miguel Trauco.

Alianza envió carta de pre despido a Miguel Trauco

Luego de ser separado del plantel, se pudo conocer que el club le dio seis días para brindar sus respectivos descargos por lo sucedido. Mientras se cumplía este plazo, el área legal de la institución buscaba las alternativas para que una posible separación se pueda dar sin mayores atenuantes.

Esto parece estar por confirmarse luego que que el asesor legal de SAFAP, Johnny Baldovino, revelara que Alianza Lima le envió una carta de pre despido a Miguel Trauco, además de ampliar el plazo de días para entregar su descargo.

Según el reconocido abogado, estos procedimientos suelen terminar con el cese definitivo del vínculo contractual de ambas partas por lo que todo haría indicar que el lateral izquierdo tiene las horas contadas en el elenco victoriano.

"El club empezó un proceso disciplinario la noche del 22 de enero; tenían plazo hasta el 28 para hacer sus descargos. Pero hoy (martes 27) le ha llegado a uno de ellos una carta donde le amplían las imputaciones, direccionan la situación y le han enviado una carta de preaviso de despido, que normalmente termina en despido, otorgándole seis días más para que hagan sus descargos", indicó en 'Calle y Cancha'.

Los otros involucrados recibirán la misma carta

En esa misma línea, Baldovino aseguró que Carlos Zambrano y Sergio Peña también recibirán este documento en las próximas horas a raíz de los hechos ocurridos en Argentina. Con ello, su historia en Alianza llegaría a su fin a pesar de la gran expectativa que se originó desde sus llegadas.

"Imagino que a los tres que están en la misma situación les va a llegar una carta de preaviso de despido. Creo que esa es la decisión del club, y no creo que haya posibilidad de llegar a buenos términos o algún acuerdo para poner fin al contrato. Miguel Trauco fue al que le llegó esta carta, según tengo conocimiento. Imagino que a los demás les llegará hoy también", añadió.

En resumen, Alianza Lima envió una carta de pre despido a Miguel Trauco luego del escándalo de indisciplina que se originó a raíz de una grave denuncia hecha en Argentina.

