"Ya sabe que a Alianza no vuelve": Periodista revela el futuro de Miguel Trauco tras grave denuncia en su contra

26/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Tras la grave denuncia por presunto abuso sexual que involucra también a Carlos Zambrano y Sergio Peña, Miguel Trauco ya estaría empezando a definir a qué nuevo equipo emigrar para continuar su carrera futbolística durante o después del proceso judicial en caso de resultar inocente de las imputaciones. Esto fue confirmado por el periodista Gustavo Peralta durante una reciente edición del programa Hablemos de MAX de este lunes 26 de enero.

Durante la transmisión del programa, Peralta afirmó que Miguel Trauco es consciente de su situación en el club blanquiazul y que su destino en el mismo ya estaría marcado: no podría volver , haciendo que dicha relación pueda contarse como concluida, a pesar de la posibilidad de que sea hallado inocente tras su proceso judicial.

"Trauco debe pensar más en el aspecto legal"

Sin embargo, el comunicador señaló que el Trauco deberá centrarse en esclarecer su situación legal antes de entrar directamente a un club mientras la justicia siga sin resolver un veredicto final sobre el caso que lo rodea.

"Más que volver a jugar fútbol, creo que Trauco debería pensar más en ese aspecto legal, más que en otra cosa. Pero sí sé que está viendo, con la gente que es cercana a él, a dónde va a ir a jugar, porque él sabe que a Alianza no vuelve".

Del mismo modo, Peralta precisó que Alianza Lima no debería volver a llamar a ninguno de los involucrados en la denuncia. Esto podría traducirse en un riesgo de perjudicar la imagen del club deportivo, independientemente del fallo que pueda dar la justicia internacional sobre Trauco, Zambrano y Peña.

"Alianza tampoco debería hacer que vuelva ninguno de los involucrados. El ya está pensando dónde va a ir. (...) Yo le recomendaría que se preocupe en el aspecto legal y no piense en jugar fútbol. Trauco ya asume que demuestre lo que demuestre en lo que él dice en su comunicado, no va a volver, y Alianza no lo va a permitir", señaló

Lo que dijo Trauco tras la denuncia

Cabe recordar que el futbolista, pocos días después de revelarse la denuncia en su contra por presunto abuso sexual, se pronunció a través de sus redes sociales oficiales, donde rechazó las acusaciones en su contra y anticipó su colaboración en las investigaciones correspondientes.

"Rechazo de forma categórica cualquier imputación delictiva que se pretenda atribuirme, así como cualquiera de los relatos trascendidos. Confío en que las diligencias correspondientes se llevarán adelante con el rigor y la seriedad que un asunto de esta naturaleza exige", dijo.

Comunicado de Miguel Trauco tras denuncia sexual

El futuro de Trauco parece estar claro, la blanquiazul no volverá a contar con él tras la grave acusación que pesa sobre él, independientemente si es hallado culpable o no. Las preguntas que quedan en el aire son: ¿Habrán equipos dispuestos a acogerlo conociendo su situación legal?, y de ser así, ¿cuáles son? Las respuestas solo el tiempo y el propio defensor finalmente las darán.