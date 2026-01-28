Padre de Carlos Zambrano habla por primera vez sobre denuncia de abuso sexual contra su hijo

28/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En medio de la fuerte controversia que sacude al fútbol peruano, Marco Zambrano decidió salir al frente y dar sus primeras declaraciones sobre la denuncia de abuso sexual que enfrenta su hijo Carlos Zambrano.

Habla padre de Carlos Zambrano

Marco Zambrano fue abordado por la prensa frente a su vivienda, donde respondió a las consultas sobre la acusación contra su hijo. "Todo lo va a manejar con sus abogados señorita, nada más, nada más le puedo decir", afirmó, evitando dar mayores detalles.

Al ser consultado sobre la disposición de Carlos Zambrano a colaborar con la justicia, el padre del 'Káiser' se limitó a señalar: "La verdad que no sé. Yo hablo con él y me dice que está en manos de sus abogados. Cuando lo tienen que llamar, lo llamarán y nada más".

A pesar de la situación complicada, Marco Zambrano confesó que ha podido conversar con su hijo sobre lo sucedido en el hotel de concentración de Montevideo, Uruguay. "Me ha contado cositas, pero son cosas mías y de él", añadió, sin entrar en detalles que comprometan la investigación.

El futuro de Carlos Zambrano

La denuncia ha tenido consecuencias inmediatas en el club de La Victoria. Alianza Lima decidió separar de manera indefinida a Carlos Zambrano y Miguel Trauco. Según la periodista deportiva Ana Lucía Rodríguez, "No volverá más" al equipo blanquiazul.

La medida responde a la firme postura del comando técnico liderado por Pablo Guede y la directiva, quienes consideran que los jugadores rompieron las reglas de convivencia al llevar mujeres y alcohol a la concentración, manchando la imagen del club.

Miguel Trauco ya piensa en buscar un nuevo club para continuar su carrera, mientras que en el caso de Sergio Peña, la directiva aún no ha tomado una decisión definitiva.

El posible reemplazo de Zambrano

Alianza Lima no quiso esperar más y tomó una decisión contundente tras la salida de Carlos Zambrano, apostando por el futuro inmediato del club.

La dirigencia decidió promover a Jussepi García, un defensor zurdo de apenas 18 años, quien deja la reserva y se integra oficialmente a los entrenamientos del primer equipo, generando ya expectativa entre los hinchas blanquiazules en Matute.

Con sus primeras declaraciones, Marco Zambrano aclaró que toda la situación que involucra a su hijo Carlos Zambrano por la denuncia de abuso sexual está siendo manejada por abogados y que mantiene comunicación directa con él sobre los hechos ocurridos en Montevideo.