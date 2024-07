Mr. Peet asegura que "se muere" cuando pierde Alianza Lima y lo trolean: "¿Cuántas veces vas resucitando?"

01/07/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

Peter Arévalo, conocido como Mr. Peet, realizó una transmisión en directo para interactuar con sus seguidores. Durante el evento, el comentarista deportivo expresó su frustración por las derrotas del equipo de sus amores, Alianza Lima. "Me voy muriendo poco a poco cuando pierde Alianza", afirmó. Sin embargo, no anticipó que sería troleado tras estas declaraciones.

La confesión de Mr. Peet

Durante la transmisión en vivo, el reconocido comentarista deportivo expresó: "Cuando Alianza pierde me quita vida. Me llega al pi**ho perder, me muero cuando pierdo, me voy muriendo poco a poco cuando pierde Alianza".

"Me quita vida, me quita ganas de vivir, me quita ganas de hacer cosas, me quita ganas de estar aquí hablando con ustedes, me quita ganas. Me llega al pi**ho hablar de fútbol, sea amistoso, sea a la yankenpo, sea lo que sea", agregó.

Esta declaración sincera resonó entre sus seguidores, quienes conocen bien su fervor por los colores del equipo limeño.

Trolean a Mr. Peet

Sin embargo, lo que no esperaba Mr. Peet fue la reacción en las redes sociales tras sus emotivas palabras. Usuarios de diversas plataformas comenzaron a inundar los comentarios con bromas, jugando con la intensidad con la que describió su desazón por las derrotas de Alianza Lima.

"¿Cuántas veces vas resucitando?", "A este paso, ya estás debiendo vida", ",Tranquilo Highlander", "Por eso le digo, mejor hinche por la U, por su salud sobretodo", "Ha resucitado más que Krilin", fueron algunos comentarios.

El fragmento más destacado de la transmisión fue compartido en TikTok por el usuario @ricky_69, donde rápidamente se viralizó alcanzando más de 54 mil reproducciones y cerca de 7 mil 'me gusta'.

Alianza Lima vs Sporting Cristal

En el contexto deportivo, Alianza Lima se enfrentó a Sporting Cristal en la definición del tercer puesto de la Copa Ciudad de los Reyes 2024.

El partido finalizó con un empate 1-1, donde Irven Ávila y Hernán Barcos fueron los protagonistas con sus goles respectivos. La decisión de no realizar una definición por penales dejó a ambos equipos con un sabor agridulce tras un encuentro reñido.

Alineaciones destacadas

Alianza Lima alineó con Franco Saravia en portería; Renzo Garcés, Aldair Fuentes, Ricardo Lagos, y Juan Pablo Freytes en defensa; Kevin Serna, Adrián Arregui, Cristian Neira, y Sebastián Rodríguez en el medio campo; y Hernán Barcos junto a Jeriel de Santis en la delantera.

Por su parte, Sporting Cristal presentó a Enriquez en la portería; Lora, Da Silva Chávez, Lutiger en defensa; Cazonatti, Pretell, Sosa en el medio campo; y Pacheco, Otoya, y Ávila en la delantera.

Más allá de ser troleado en redes sociales, las palabras de Mr. Peet reflejan el impacto profundo que Alianza Lima tiene en su vida, a pesar de sus derrotas.