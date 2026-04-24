Cupo de extranjeros en la Liga 1 y 2 se reducirá para el 2027, afirmó Agustín Lozano

24/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En el marco de la presentación oficial de la Liga Nacional Juvenil 2026, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, adelantó una medida que marcará un cambio estructural en el balompié nacional: la reducción progresiva del número de jugadores extranjeros permitidos en cancha a partir de la temporada 2027.

Hoy en día, los clubes de Liga 1 pueden registrar y alinear hasta 7 futbolistas extranjeros de manera simultánea, mientras que en Liga 2 el límite es de 5 inscritos y 4 en cancha.

Esta normativa ha generado debate en los últimos meses, con sectores que consideran que la presencia masiva de foráneos limita las oportunidades de los jóvenes peruanos, mientras otros defienden que eleva la competitividad del torneo.

La medida anunciada

Lozano explicó que la decisión busca garantizar que los jugadores Sub20 tengan minutos reales en sus clubes, fortaleciendo así el proceso formativo y ampliando el universo de convocables para la selección nacional.

"Más que decirlo, hay que hacerlo. La Federación está comprometida con la reestructuración del sistema fútbol", señaló, subrayando que la reducción será progresiva para no afectar de golpe la competitividad de los equipos.

"La FPF ha determinado que para el próximo año, tanto en Liga1 y Liga2 la participación de los extranjeros será recortada de manera progresiva. Habrá participación de la Sub20 en la Lig1"



Agustín Lozano, Presidente de la FPF



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La Liga Nacional Juvenil como soporte

El anuncio se dio en el contexto de la presentación oficial de la Liga Nacional Juvenil 2026, considerada la mayor apuesta de la FPF por el futuro del fútbol peruano. Este torneo reúne a 22 clubes profesionales en categorías Sub-18 y Sub-16, y representa una inversión inédita en menores.

La competencia busca consolidar una plataforma moderna y descentralizada para el desarrollo de futbolistas, complementando la política de reducción de extranjeros con un sistema que garantice partidos, exigencia y oportunidades reales para los juveniles.

"Esto va de la mano con las decisiones políticas y deportivas que estamos tomando a futuro, entre ellas la reducir la cantidad de extranjeros en la Liga1 para el 2027 y aumentar la presencia de jugadores Sub20", afirmó Lozano.

La medida de recortar cupos de extranjeros se aplicará de manera progresiva, con el objetivo de que los clubes adapten sus plantillas y den espacio a los talentos nacionales.

"La creación de este torneo iría a fortalecer el fútbol base. Queremos comenzar a fortalecer a nuestros entrenadores. El lunes vamos a ir a Puno y Juliaca a revisar los estadios"



🎙️ Jean Ferrari, Director general de fútbol de la FPF



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En paralelo, la Liga Juvenil permitirá que los jóvenes acumulen experiencia y minutos, preparando el terreno para que puedan dar el salto a la primera división. La FPF espera que este cambio estructural fortalezca la competitividad interna y, a largo plazo, eleve el nivel de la selección peruana.

La decisión de la FPF apunta a un equilibrio entre competitividad y desarrollo local. Con menos extranjeros en cancha y más juveniles obligados a participar, el fútbol peruano busca construir un futuro sostenible, donde las promesas formadas en casa tengan protagonismo y el país gane en calidad y cantidad de jugadores para sus selecciones.