Néstor Gorosito estalla ante rumores de Piero Cari al extranjero: "Terminen con mentiras"

Alianza Lima viene cumpliendo un gran papel a nivel internacional gracias a su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Durante este camino, el equipo blanquiazul compitió en la Copa Libertadores eliminando a un grande del continente como lo fue Boca Juniors.

Además, a lo largo de esta temporada mostró elementos jóvenes con mucho talentos los cuales han deslumbrado a toda su hinchada. Uno de ellos es Piero Cari quien con solo 17 años ha desplazado a experimentados futbolistas para quedarse con el puesto de titular.

Néstor Gorosito estalla ante rumores de Piero Cari al exterior

Como era de esperarse, su buen desempeño ha generado una serie de rumores en la prensa deportiva nacional los cuales señalan de un posible interés de un importante club del extranjero.

De acuerdo a estas versiones, el Bayer Leverkusen buscaría hacerse con los servicios de Piero Cari tras sus buenos partidos en Alianza Lima. Sin embargo, el entrenador íntimo, Néstor Gorosito mostró su molestia con esta situación en una reciente entrevista para los canales digitales del club.

Aquí, el estratega argentino lamentó la existencia de estos rumores asegurando que no es el momento debido a la corta edad del jugadores. Además, indicó que gracias a su talento tendrá la oportunidad de emigrar a Europa y ser parte de la Selección Peruana durante varios años.

"¿Cómo cuidar a Piero Cari? Principalmente que terminen con mentiras. En el caso especial de Piero, pero para todos. Jugó medio partido y que lo quiere Bayer Leverkusen, Real Madrid, que terminen con eso, que ya va a llegar el momento que lo vendan", indicó.

Aconsejó a su familia

En esa misma línea, el 'Pipo' Gorosito le envió un mensaje a la familia pidiéndole que se mantengan centrados en el cuidado del jugador ya que es primordial su apoyo durante esta etapa.

"¿Algún consejo? Que la familia mantenga los pies en la tierra, que Piero va a jugar en el exterior y en Europa tranquilamente, y va a jugar en la selección por 15 años", añadió.

Es importante recordar que el elenco íntimo se enfrentará a la Universidad de Chile en los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras un fallo de Conmebol donde eliminaron a Independiente.

De esta manera, Néstor Gorosito estalló ante los rumores que vinculan a Piero Cari con un importante club de Europa. El argentino indicó que el joven futbolista íntimo tendrá su chance de emigrar al exterior.