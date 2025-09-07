Leao Butrón cuestiona sanciones a jugadores de Alianza: "Se confirma la devolución de favores"

07/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

En medio de la fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas, la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol dio a conocer las sanciones impuestas a jugadores e integrantes del comando técnico de Universitario y Alianza Lima tras el clásico jugado el pasado domingo 24 de agosto.

Por el lado crema, Rodrigo Ureña fue castigado con 6 fechas por haber bajado al campo de juego a pesar de no haber sido convocado por Jorge Fossati. Los íntimos, por su parte, fueron los más perjudicados ya que Carlos Zambrano, Renzo Garcés y Néstor Gorosito no estarán en los próximos partidos de los blanquiazules a raíz de esta medida correctiva.

Leao Butrón apunta contra la 'U' tras sanciones a jugadores de AL

Los cuestionamientos desde Alianza Lima no tardaron aparecer y esta vez fue Leao Butrón quien pegó fuerte. El exportero victoriano hizo referencia a los códigos, termino utilizado tras el conflicto verbal entre Hernán Barcos y Alex Valera, para criticar el hecho de que los directivos de Universitario utilicen grabaciones desde la tribuna para luego reclamar por sanciones.

"Cual es el código de estar filmando a tus rivales para ver qué hacen y después llorar y pedir suspender. Si van a suspender por hacer un gesto a un jugador saliendo del estadio, por qué no suspenden también el estadio que te llena de insultos escupitajos", indicó para el periodista Raúl Chávez.

Denuncia favoritismo hacia la 'U'

En esa misma línea, el polémico exguardameta aseguró que no se tomarán medidas correctivas contra los hechos supuestamente cometidos por parte de Universitario ya que existe una clara intención de favorecerlos desde varios frentes.

Incluso, indicó que el Estadio Monumental debería ser sancionado por los constantes hechos ocurridos en la temporada. Además. se refirió a los supuestos fallos arbitrales convenientes hacia los cremas ya que habría un supuesto pago de favores desde la dirigencia de la FPF.

"Todos somos personas, tenemos la obligación de dar el ejemplo. Nos equivocamos, pero siempre en el mismo lugar. Suspendan el estadio también, pero eso no va pasar ya que las equivocaciones vienen siendo repetitivas como en el VAR, el arbitraje y siempre para el mismo lado. Se confirma la devolución de favores", añadió.

De esta manera, Leao Butrón, exportero de Alianza Lima, criticó duramente las sanciones impuestas a Néstor Gorosito, Carlos Zambrano y Renzo Garcés tras el último clásico. El ahora directivo blanquiazul aseguró que existe toda una maquinaria establecida para favorecer a Universitario.