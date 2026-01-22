Alianza Lima presentó su novedosa camiseta alterna 2026 para disputar Liga 1 y Copa Libertadores

22/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima continúa emocionando a sus hinchas a pocos días de la esperada Noche Blanquiazul 2026 donde enfrentará al Inter de Miami de Lionel Messi. Esta vez, los blanquiazules presentaron oficialmente la camiseta alterna que utilizarán durante la presente temporada.

Alianza Lima presentó su camiseta alterna 2026

A través de sus plataformas oficiales, Nike, marca internacional que viste a los íntimos, dio a conocer esta novedosa indumentaria la cual generó una gran expectativa entre los aficionados. El video muestra a Sergio Peña y a Eryc Castillo portando este nuevo modelo el cual ya se encuentra disponible en la web oficial del gigante de la ropa deportiva.

Como se aprecia en las imágenes, la camiseta alterna de Alianza Lima cuenta con una predominancia de color blanco con solo una franja azul en el medio. El short y las medias también son blancas haciendo recordar a la indumentaria que se utilizó en el 2025 en encuentros como ante Boca Juniors y Gremio de Porto Alegre.

Alianza Lima presentó su camiseta alterna para la temporada 2026.

Va en busca de un nuevo refuerzo

A menos de 10 días para iniciar la Liga 1 2026 donde visitará a Sport Huancayo, la directiva blanquiazul viene trabajando en la incorporación de un último refuerzo del extranjero tras la confirmación del aumento de cupo a 7 futbolistas.

De acuerdo a las últimas informaciones, Pablo Guede pidió un volante de marca que tenga la salida necesaria y el manejo de balón que busca imponerle a su equipo. A partir de ahí, más de un nombre comenzó a sonar, pero todo hace indicar que el elegido es Agustín Álvarez Wallace.

El mediocampista uruguayo se encuentra actualmente en el Montevideo City Torque, pero entrena diferenciado ya que tiene interés de dejar dicho club. El propio futbolista reveló este hecho dando a conocer que su representante ha sostenido conversaciones con directivos de los victorianos.

La camiseta alterna de Alianza ya se encuentra disponible en el portal de Nike.

Álvarez Wallace señaló que le gustaría llegar al equipo blanquiazul al ser un grande de Sudamérica. Además, indicó que este sería uno de los retos más importantes de su carrera.

"Ojalá se pueda cerrar en las próximas horas o semanas. Pero por ahora no pasa nada la verdad. Ojalá se pueda dar porque es un club grande en Sudamérica y podría ser un salto lindo para poder aportar ahí", indicó.

