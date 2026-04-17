Sporting Cristal: Conmebol publicó audios del polémico penal que le dio la victoria a Palmeiras

17/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Los hinchas de Sporting Cristal quedaron bastante molestos con los sucedido sobre los minutos finales del partido ante Palmeiras por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Y es que cuando parecían llevarse un valioso empate del Allianz Parque, los locales se encontraron un dudoso penal que les terminó dando la victoria.

Conmebol publicó los audios del VAR

El chileno Piero Maza publicó la pena máxima luego que el VAR revisara una presunta falta de Joao Cuenca contra Agustín Gabriel. En un primer momento, el juez central indicó que no había nada por lo que siguió con el juego, pero desde la cabina de videoarbitraje le avisaron sobre la falta que finalmente cobró.

Precisamente y como ya es costumbre, Conmebol publicó los audios de esta cuestionada jugada en la cual fueron claves Juan Lara y Edson Cisternas, encargados del VAR, también de nacionalidad chilena. En este clip, se escucha a ambos referís alertar al principal de la existencia de una zancadilla por parte de Joao Cuenca contra un jugador rival.

Ante la insistencia, Maza aceptó acercarse la monitor ubicado en el campo de juego para revisar personalmente la jugada. Luego de unos segundos, el chileno pitó el penal en favor de Palmeiras que finalmente el 'Flaco' López transformó en el segundo.

👉🏻 CONMEBOL publica los audios del VAR tras la polémica jugada de penal de Joao Cuenca sobre Agustín Gabriel en el Palmeiras vs Sporting Cristal. @futbro_pe @BSCervecero pic.twitter.com/83RBcZ2GL7 — Jhoan Tavara (@JhoanTR_) April 17, 2026

"Me parece que hay una zancadilla. El verde lleva el control y termina tropezándolo. El celeste termina haciéndole una zancadilla. Ambos corriendo, pero el verde tiene el balón adelante y el otro lo toca atrás y lo hace caer", indicaron los jueces del VAR.

No tenemos peso en Conmebol

Tras el encuentro, el plantel de Sporting Cristal pegó la vuelta a la capital para volver a meterse de lleno en la Liga 1. Pero antes de abordar el bus que los llevaría a La Florida, Miguel Araujo se tomó unos minutos para conversar con la prensa y expresar su molestia por lo sucedido.

El defensor dejó en claro que los clubes peruanos no cuentan con peso dirigencial a nivel de Sudamérica por lo que indicó que los partido se complican aún más teniendo en cuenta esta situación.

"Ya varias fechas nos vienen perjudicando los árbitros. Sabemos que no tenemos peso en la Conmebol, luchamos contra eso y tenemos que remar. Es muy difícil porque esa clase de equipos no necesitan ese tipo de ayudas, son clubes de muchos millones de dólares, con jugadores de clase mundial, son top", indicó.

En resumen, Conmebol publicó los audios del VAR tras el polémico penal que le dio el triunfo a Palmeiras.