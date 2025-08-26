Luis Ramos sobre usar la camiseta '9' en la selección peruana: "Conversaré con Paolo, ojalá se pueda"

26/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Ante la ausencia de Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula en la convocatoria para la última fecha doble de las eliminatorias, el doral '9' está vacante. Por tal motivo, una de las cartas de gol que tiene Oscar Ibáñez es Luis Ramos, delantero del América de Cali. El atacante indicó que le consultará al 'Depredador' si puede utilizarla.

Acostumbrado a usar la '9'

En conversación con L1 Radio, canal oficial del torneo peruano, el delantero de 25 años manifestó que usualmente ha utilizado ese número en sus equipos. No obstante, al tratarse de una figura que aún es llamado a la blanquirroja, prefiere ser considerado y consultarle si le da el visto bueno para portarlo.

"Siempre, en todos los clubes que estuve, traté de jugar con la '9', pero hoy en día Paolo la está usando. Cuando debuté (con la selección) no la pedí, pero me la dieron. Me encantaría obviamente poder utilizarla. Ya de seguro conversaré con Paolo, ojalá se pueda", manifestó el ariete de la selección.

Debido a un desgarro muscular sufrido en el partido de ida de la Copa Sudamericana ante Universidad Católica de Ecuador, Guerrero no fue llamado para la última fecha doble. Del mismo modo, Gianluca Lapadula no fue considerado por la falta de continuidad que ha tenido con el Spezia en el arranque de la Serie B de Italia.

A la baja de estos dos delanteros, se sumó la de Álex Valera, quien sí fue incluido en la nómina para los duelos ante Uruguay y Paraguay. Sin embargo, el ariete de Universitario de Deportes sufrió una lesión en el Clásico, por lo que su lugar lo tomará José Rivera, siendo la otra alternativa junto a Ramos.

Perú y su última chance de clasificar

La selección peruana cerrará su participación en las eliminatorias con duelos en Montevideo y en Lima. El jueves 4 de setiembre visitará el estadio Centenario de la capital uruguaya para medirse ante la 'celeste' y luego recibirá a los 'guaraníes' en el estadio Nacional cinco días después.

A la blanquirroja solo le sirve ganar ambos encuentros y esperar que Venezuela y Bolivia no sumen ningún punto, además de que empeoren su diferencia de gol. Los 'llaneros' visitarán a Argentina y cerrarán con Colombia, mientras que los 'altiplánicos' viajarán a Barranquilla y concluirán de locales ante Brasil.

De esta forma, Luis Ramos se presenta como la carta de gol de la selección peruana y por ello, le pedirá la '9' a Paolo Guerrero, quien por lesión no estará en el desenlace de las eliminatorias.