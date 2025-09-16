Oscar Ibáñez confirma desacuerdo con Jean Ferrari tras salida de la Selección Peruana: "Ya no tenía sentido seguir"

16/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

A poco menos de dos semanas del final de las Eliminatorias Sudamericanas para la Selección Peruana, el exentrenador Oscar Ibáñez rompió su silencio sobre lo que fue su salida. Durante una extensa charla con Teledeportes, el estratega se reafirmó en lo que había declarado días atrás cuando reveló un acuerdo con el propio Agustín Lozano.

Solo días antes de medirse ante Paraguay, el campeón de la Copa Sudamericana con Cienciano aseguró que iba a dirigir los amistosos de octubre y noviembre a pesar de que su contrato culminaba al finalizar las Clasificatorias.

Oscar Ibáñez confirma desacuerdo con Jean Ferrari

Durante esta conversación, Oscar Ibáñez señaló que el nuevo director general de la FPF se acercó a conversar con él y le expresó su desacuerdo con que se quede hasta finales del año. Esto se dio pese al arreglo de palabra que tenía con Agustín Lozano.

"Mi contrato terminaba en el último partido. El presidente me había pedido que continúe para los amistosos, le dije que sí. Cuando terminó nos reunimos a los siguientes días, fuimos a la FPF desde temprano. Hablé con Lozano, me dijo que mantenía la propuesta, después conversé con Ferrari y me comunicó que él pensaba otra cosa. A partir de ahí ya no tenía sentido seguir, no había que forzar nada, estaba dentro de lo que podía pasar", inició.

En esa misma línea, el argentino nacionalizado peruano dejó en claro que tras esta charla no tuvo la intención de forzar nada y finalmente decidió marcharse. Según precisó, eso era lo que necesitaba la Selección Peruana.

"En cuanto a la decisión sí, pero yo lo entiendo como que ya no teníamos nada que hacer si no estaban de acuerdo. Lo entendí así y tomamos la decisión de no seguir, era lo lógico, lo prolijo. Tuve la conversación con los dos, éramos los tres conversando. Lo más prolijo para todos era que quedara ahí, era lo que necesitaba la selección", añadió.

No se sintió traicionado

Pese a que le dio su palabra y esta no se cumplió, Ibáñez Holzmann se mostró tranquilo ya que no se sintió traicionado por el presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Además, señaló que su relación con el exadministrador de Universitario es de lo mejor a pesar de las diferencias.

"No me sentí traicionado por Lozano. Tengo muchos años en el fútbol, entiendo cómo son las situaciones. Yo creo en el orden y la energía para que las cosas funcionen. Al ver esta situación lo mejor era que se termine y que nadie tenga compromiso de nada. Con Jean me fue bien, lo conozco, le deseo lo mejor", finalizó.

En resumen, Oscar Ibáñez confirmó desacuerdo entre Agustín Lozano y Jean Ferrari lo que determinó su salida de la Selección Peruana.