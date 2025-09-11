Juan Reynoso rompe su silencio tras eliminación de Perú al Mundial 2026: "Me hago responsable de lo que me tocó"

11/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Culminaron las Eliminatorias Sudamericanas y Perú perdió 1-0 ante Paraguay, en el Estadio Nacional, el pasado martes 9 de septiembre, con ello consumó su eliminación del Mundial 2026. En medio de este momento lúgubre de la Blanquirroja, el actual entrenador de Melgar, Juan Reynoso, se pronunció al respecto.

Análisis pobre

El estratega peruano es señalado como el principal causante de la debacle por la que atravesó la selección peruana a lo largo del proceso clasificatoria tras su paso en el banquillo del combinado patrio. Pese a que su estadía duró cerca de dos años también logró repercutir por la pobre actuación de la Bicolor a su mando.

Durante una conferencia de prensa, desde Arequipa, que estaba concerniente a centrarse en el partido que afrontará Melgar ante Universitario, por la fecha 8 del Clausura, de la Liga 1, el 'Cabezón' fue consultado por la gestión que tuvo tras dirigir al equipo de todos.

"El tema de la selección, tengo 55 años, después del Mundial de España 82. Hoy la verdad sonrío porque lo mismo que decían en aquel Mundial, hoy lo siguen repitiendo. El análisis es muy pobre, es hasta triste, pero bueno, se sigue repitiendo lo mismo, década o cada cuatro años", sostuvo el técnico.

En tal sentido, acotó que su análisis "por una cuestión de ética" lo realizó "puertas para adentro". Además, aseguró que se anticipó a escenarios, en referencia al momento que atraviesa la Blanquirroja, y que resentó respuestas y soluciones frente a ello, pero que "si se hicieron o no ya quedará en la conciencia de los responsables que tenían que las decisiones importantes".

Asume responsabilidad

Posteriormente, sorprendió al expresar que asume parte responsabilidad tras la eliminación de Perú a la Copa del Mundo 2026. Al respecto, enfatizó que solo dirigió seis partidos al mando del comando técnico de Perú.

"Yo me hago responsable de lo que me tocó, solo jugué seis partidos e hicimos poco puntos. Mi grado de responsabilidad es hasta ahí. Yo tengo mi evaluación y diagnóstico. Ellos pensaron que la solución iba por otro lado", expresó.

En tal sentido, afirmó que reconoce y hace mea culpa de lo que le tocó vivir, pero subrayó que: "En el desenlace tengo un tercio de culpa o menos".

En medio de un escenario nefasto de la selección peruana tras quedar eliminado del Mundial 2026, el exentrenador de la Blaquirroja, Juan Reynoso conversó por primera vez sobre su gestión y asumió su responsabilidad por lo que le tocó.