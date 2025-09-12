Pensando en la Copa Sudamericana: Alianza Lima solicitó a la Liga 1 postergar su duelo ante Chankas

12/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Luego de una larga pausa por la participación de la Selección Peruana en las fechas finales de las Eliminatorias Sudamericanas, Alianza Lima ya se prepara para volver al ruedo en el Torneo Clausura donde este sábado recibirá a Deportivo Garcilaso en el Estadio Alejandro Villanueva.

Los dirigidos por Néstor Gorosito saben que no pueden volver a tropezar en el campeonato por lo que deberán sumar de a 3 antes los cusqueños para mantenerse en la pelea. Además, buscan llegar entonces para lo que será un nuevo choque a nivel internacional.

Alianza Lima solicitó postergar duelo ante Chankas

Este jueves 18 de septiembre, Alianza Lima afrontará el duelo de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante la Universidad de Chile en Matute. Los íntimos buscarán obtener un resultado positivo para visitar territorio chileno la semana próxima y seguir en carrera a nivel internacional.

Lo curioso de esto esto es que ese mismo día se programó el partido ante Chankas en Andahuaylas por la fecha 13 del Torneo Clausura. Por ello, la directiva blanquiazul ya solicitó formalmente la reprogramación de dicho cotejo amparándose en el propio reglamento.

Este indica que cualquier equipo peruano que dispute cuartos de final en adelante de un certamen internacional puede pedir que sus encuentros del torneo local sean pospuestos para disputarse en otra fecha. Así lo dio a conocer el portal Ovación indicando que la propuesta victoriana es que el cotejo se juegue el próximo 5 de noviembre.

"Alianza ya solicitó a Liga 1 la postergación de su choque en Andahuaylas ante Los Chankas, debido a que ese mismo día enfrentará a U. de Chile por Copa Sudamericana. Íntimos proponen reprogramarlo para el 5 de nov", indicaron.

Alianza Lima sigue entrenando pensando en el Torneo Clausura.

Problemas con la selección

Y aunque no habría problema en la postergación de dicho encuentro, la fecha pospuesta si sería un inconveniente ya que chocaría con los amistosos de la Selección Peruana ya pactados. Para esos días, el combinado patrio realizará una gira por Rusia donde jugará con el anfitrión y con Chile.

Por ahora, el elenco blanquiazul es uno de los clubes que más jugadores aporta al equipo de todos por lo que no cedería a sus futbolistas para estos encuentros de preparación.

En resumen, Alianza Lima pidió postergar su encuentro ante Chankas por la fecha 13 del Torneo Clausura debido a que el mismo día disputarán el duelo de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.