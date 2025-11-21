Ayacucho FC denunció penalmente a Diego Haro por suspender partido ante Comerciantes Unidos

21/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El pasado 8 de noviembre, Ayacucho FC y Comerciantes Unidos se vieron las caras en una de las jornadas finales del Torneo Clausura. Además, el partido cobraba relevancia adicional ya que ambos equipos se juegan la permanencia en la primera división al encontrarse en las últimas posiciones de la tabla acumulada.

Debido a que presuntos hinchas del equipo local arrojaron objetos hacia el campo del juego, el referí Diego Haro decidió suspenderlo y desalojar a los aficionados. Tras un lapso de tiempo, el juez volvió a la cancha con la intención de reanudar el cotejo, pero con la negativa del club visitante.

Comisión Disciplinaria falla a favor de Comerciantes Unidos

Finalmente, tras más de dos semanas de lo sucedido, la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol emitió un polémico fallo en el castiga severamente a Ayacucho FC ya que le da la victoria a Comerciantes Unidos por 3-0 al considerar grave el accionar de estos supuestos aficionados.

Con ello, el organismo de la FPF casi que condena al elenco ayacuchano al descenso ya que a falta de una fecha para el final de la Liga 1, se ubica a tres puntos de UTC. Los 'Zorros', con 29 puntos, deberán ganarle a Cienciano en el Cusco y esperar que los cajamarquinos pierdan ante Alianza Lima en Matute.

"Declarar ganador al Club Comerciantes Unidos por un marcador de 3 a 0 en su favor, en el partido disputado el 8 de noviembre del 2025 contra Ayacucho FC, correspondiente a la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga1: de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 116° del reglamento de la Liga1 2025", indicó ese fallo.

Ayacucho FC denuncia penalmente a Diego Haro

Tras anunciar que apelarán dicha resolución, el club ayacuchano no se quedó solo en el ámbito deportivo por lo que denunció penalmente a Diego Haro por la, según ellos, irregular suspensión del encuentro ante Comerciantes.

Según precisaron, el accionar del referí conlleva a usurpación de funciones y falsedad ya que no puso en su informe la decisión de suspender el partido y las razones de la misma.

"La FPF, a través de su representante, ha perjudicado al club desde el inicio del campeonato no sólo orientando la designación de árbitros dirigidas a perjudicar tanto en los partidos de local y visitantes, sino también, mediante la publicación en medios de prensa a nivel nacional sobre la baja administrativa que debía acontecer antes de la culminación del campeonato", señaló.

De esta manera, Diego Haro fue denunciado penalmente por Ayacucho FC tras suspender el partido ante Comerciantes Unidos por la fecha 18 del Torneo Clausura.