Fossati quisiera dirigir a Cueva en Universitario, pero identifica un PROBLEMA: "Los únicos dueños son los hinchas"

No cabe duda que Christian Cueva es uno de esos jugadores que gustan a entrenadores como Jorge Fossati, quien le dio una oportunidad cuando estuvo a cargo de la selección peruana. En una reciente entrevista, el estratega uruguayo aseguró que le gustaría dirigirlo en Universitario, aunque es consciente que no depende de sí mismo.

Hay que escuchar al hincha

En diálogo para el podcast 'Hazme el Aguante' del canal 'Denganche', el entrenador de 72 años habló de una posible llegada de 'Aladino' a tienda crema. Reconoció que fue uno de los jugadores a los que disfrutó de tener bajo su mando cuando dirigió a la 'blnaquirroja' y que sin dudarlo, lo volvería a convocar.

"Aprendí hace mucho que el primer imperfecto soy yo. A través de la fe, de escuchar a sabios de verdad. ¿Quién soy yo para juzgarlo en su vida privada? Como jugador fue lo que fue y todavía estaría a tiempo. Sin caer en demagogia, si mañana tengo que hacer una lista que me pide Manuel (Barreto) porque tiene que ir al baño, lo tengo a Christian", indicó Fossati.

Sobre un arribo a Universitario, cree que hay dos problemas: Primero, su continuidad que no está cerrada y segundo la intención del hincha de verlo con sus colores. Considera que a un club con tantos seguidores no se le puede ignorar su voz y si es su deseo de ver a un jugador identificado con Alianza Lima.

"El hincha racional siente que estás trayendo a uno del clásico rival, más como es Christian, las cosas que habrá dicho a lo largo de su historia. Lo tendría que pensar mucho. Nos creemos el presidente, DT, director de fútbol, que ocupamos cargos importantes, ya pasamos a ser los dueños. No... los únicos dueños son los hinchas de verdad", sentenció.

¿Seguirá Fossati en Universitario?

Tras conquistar un nuevo título con los merengues, el estratega uruguayo aún no tiene definido si continuará en Perú o seguirá su carrera en otro país. De momento, no ha habido un comunicado oficial con respecto a la extensión de su vínculo. "Yo creo que primero tendría que definir cuál es mi futuro".

