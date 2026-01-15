Alianza Lima es el único tetracampeón del fútbol peruano, afirma periodista de ESPN

15/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En plena cobertura de un amistoso entre Alianza Lima y Unión de Santa Fe por la Serie Río de La Plata 2026, un periodista de ESPN recordó un dato que ha puesto a los hinchas blanquiazules a celebrar. El comentarista aseguró que el club victoriano es el único tetracampeón del fútbol peruano.

Confirman el tetracampeonato de Alianza

El partido amistoso por la Serie Río de La Plata no solo fue una oportunidad para ver en acción a los jugadores íntimos, sino también para revivir momentos históricos del club.

Mientras Alianza Lima saltaba al campo, los comentaristas Alejandro Calumite, Teo Coquet y Nicolás Brusco destacaban que este 2026 es un año especial para el club victoriano en la Liga 1.

"Es un año especial porque tratan de cortar el dominio de Universitario. La única vez que hubo un tetracampeón en el fútbol peruano fue en el 31, 32, 33 y 34 con Alianza Lima. Por eso mismo, más allá de lo que suceda en la Copa Libertadores, es un año especial", indicó Teo Coquet.

El dato no pasó desapercibido entre los hinchas, que celebraron en redes sociales la relevancia histórica de Alianza Lima frente a su clásico rival, Universitario de Deportes.

Alianza Lima en la Serie Río de la Plata

En su segundo partido de la Serie Río de la Plata, Alianza Lima cayó 2-1 ante Unión de Santa Fe. Recordemos que en su debut, el equipo de Pablo Guede cayó ante Independiente de Avellaneda.

A pesar de ser partidos de pretemporada, las dos derrotas no se vieron como simples amistosos, sino dejaron preocupaciones sobre lo que podría venir en la temporada 2026.

Los hinchas no se contuvieron y lanzaron una ola de críticas durísimas contra Pablo Guede. Las redes sociales se llenaron de mensajes lapidarios hacia el técnico. "El DT es un improvisado" y "Este técnico no dura ni 5 fechas", fueron algunos de los mensajes que más se repitieron en redes.

Alianza Lima se enfrentará este domingo 18 de enero a Colo Colo por la Serie del Río de La Plata. El partido arrancará a las 7:00 p.m. y una nueva derrota podría traer sorpresas inesperadas en La Victoria.

Así, ESPN y el comentarista Teo Coquet dejaron claro que Alianza Lima mantiene su lugar en la historia como el único tetracampeón del fútbol peruano, un dato que aún celebra con entusiasmo la hinchada y que genera orgullo entre todos los seguidores del club.