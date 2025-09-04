David Waisman sobre Alejandro Toledo: "Su desempeño como persona fue muy malo con sus estados etílicos permanentes"

04/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

Este miércoles 3 de septiembre, el Poder Judicial dictó una segunda sentencia contra Alejandro Toledo que lo mantendrá por mucho tiempo en prisión. El expresidente recibió 13 años 4 meses de pena privativa de libertad por el delito de lavado de activos por el caso Ecoteva.

David Waisman arremete contra Alejandro Toledo

Por ello, Exitosa conversó extensamente con quien fuera su vicepresidente y mando derecha, David Waisman. El recordado excongresista brindó detalles de lo que fue el gobierno del nacido en Cabana donde se dieron estos actos ilícitos que ahora lo mantienen dentro de un penal.

En primer lugar, el político aseguró que tras ganar las elecciones presidenciales y asumir como jefe de Estado en el año 2001, Alejandro Toledo comenzó a frecuentar otro entorno que lo habría llevado por un camino turbio. Además señaló que influencias económicas comenzaron a rodearlo hasta que el punto de nublarle el juicio.

"Con quien se reunía y quien lo hizo transformar hacia el mal, no sé. Porque justamente a partir de ganar las elecciones se produce una desconexión entre un grupo de personas importantes que éramos parte del Comité Nacional del Partido. Entonces él se desconecta totalmente. Muchas influencias económicas le cayeron encima y parece que se nubló", indicó.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, el exvicepresidente de la República, David Waisman, cuestionó el desempeño de Alejandro Toledo durante su mandato, señalando que sus "estados etílicos permanentes" proyectaban una "imagen deplorable" de la Presidencia.



📻 95.5 FM... pic.twitter.com/MOoO9GKNV5 — Exitosa Noticias (@exitosape) September 4, 2025

Permanentes estados etílicos

Por esos años, la prensa criticaba duramente al por este entonces presidente de la República acusándolo de ingerir alcohol de manera excesiva. Incluso, señalaron que el avión presidencial se había convertido en una especie de bunker del mandatario donde consumía licor hasta terminar en estado de ebriedad.

Esto fue señalado por Waisman durante esta entrevista indicando que durante gran parte del mandato del expresidente la situación se complicó debido a sus constantes estados de ebriedad. Según indicó, esto no solo afectó su imagen como jefe de Estado sino principalmente como persona.

"No pensó en que las cosas son efímeras, que ser presidente no es eterno, que luego tenía que rendir cuentas. Y a partir de ahí, durante los 5 años realmente fue bien complicado su desempeño humano como persona, no como político ni como presidente, fue malo con sus estados etílicos permanentes. Daba una imagen deplorable de un presidente del Perú", añadió.

De esta manera, el exvicepresidente del Perú, David Waisman, se refirió a los problemas con el alcohol que tuvo Alejandro Toledo durante su mandato como presidente, época donde cometió los delitos de corrupción y lavado de activos por los que se encuentra preso en la actualidad.