Brujo de Ghana que 'maldijo' a Harry Kane lo libera tras empate de Inglaterra: "Para que pueda marcar"

24/06/2026 / Exitosa Noticias / Virales

El Mundial 2026 no solo deja goles y polémicas arbitrales, también historias que mezclan la superstición y el fútbol. Una de ellas es la protagonizada por Nana Kwaku Bonsam, brujo ghanés que días antes del partido entre Inglaterra y Ghana aseguró que usaría sus poderes para frenar a Harry Kane.

Tras el empate 0-0, Bonsam declaró que ya cumplió su cometido y que ahora ha decidido "liberar" al delantero inglés para que pueda marcar en el próximo encuentro.

Gol se le escapa a Kane

El duelo en Boston fue un choque de estilos: Inglaterra dominó con más del 70% de posesión y 18 remates, mientras Ghana resistió con orden y un inspirado arquero Benjamin Asare.

La jugada más recordada llegó en el segundo tiempo, cuando Kane tuvo un rebote servido frente al arco y lo mandó increíblemente por encima del travesaño. Esa acción se convirtió en tendencia en redes sociales y fue vinculada con la supuesta "maldición" de Bonsam.

This miss says it all.



The Harry Kane we know would never miss from that range in such a crucial moment.



Nama Kwaku Bonsam really tied Harry Kane yesterday! 🤭🤦🏾‍♂️ https://t.co/Cwz2Lb0R9a pic.twitter.com/VXkyRqAQBu — ‎أَبُو إِيمَان (@Northerner0) June 24, 2026

Brujo "libera" al delantero

Tras el partido, Bonsam difundió un mensaje a través de un video en el que aseguró que su trabajo espiritual había surtido efecto y que ahora decidía retirar el maleficio contra el delantero inglés, al que, a pesar de todo, considera como un "amigo" y que nunca buscó dañarlo, sino ayudar a Ghana a conseguir un resultado positivo.

"Soy el espiritista más poderoso del mundo. Ya cumplí mi misión y ahora libero a Harry Kane para que pueda marcar en el próximo partido", expresó en tono triunfal.

🇬🇭🧙 Ghanaian witch doctor Nana Kwaku Bonsam has now released Harry Kane from his curse:



🗣️Bonsam: "I am the most powerful spiritualist in the world. I am now going to release Harry Kane so that he can score in England's next match."pic.twitter.com/ysknCawPKQ https://t.co/rkOhzXRVis — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) June 24, 2026

La historia rápidamente se viralizó, con hinchas y aficionados comentando entre la incredulidad y el humor. Algunos interpretaron el fallo de Kane como prueba de la influencia mística, mientras otros lo atribuyeron simplemente a la presión del partido y a la férrea defensa africana.

Incluso figuras como el ilusionista británico Uri Geller intervinieron, prometiendo enviar "energías positivas" al delantero, aunque sin éxito en el duelo contra Ghana. El peculiar episodio se ha convertido en uno de los relatos más curiosos del Mundial 2026. Primero la supuesta "maldición" que frenó al goleador inglés y ahora su "liberación" antes del choque contra Panamá.

Más allá de lo místico, lo cierto es que Kane sigue siendo la gran carta ofensiva de Inglaterra y buscará demostrarlo en la última fecha del grupo. La combinación de superstición, redes sociales y fútbol ha dado lugar a una historia que muchos recordarán en este torneo futbolístico.