Guillermo Enrique rompe su silencio y niega pelea con Paolo Guerrero: "Me duele"

Los nombres de Guillermo Enrique y Paolo Guerrero se han visto enfrascados en el paredón mediático dentro del plantel de Alianza Limal, luego de que trascienda que ambos futbolistas habrían protagonizado una fuerte gresca durante un entrenamiento. Tras ello el argentino salió al frente y rompió su silencio.

Guillermo Enrique cuenta su verdad

Recientemente el periodista Jorge Solari reveló en el programa de YouTube, 'Palabra de Hincha', que se suscitó un altercado en la interna blanquiazul entre ambos jugadores, esta noticia fue corroborada por el exfutbolista Miguel Rebossio.

"Hay ejemplos más recientes como Guerrero y Enrique, el lateral. Hubo algo ahí en un partido de práctica, se mecharon, se recontra mecharon, a golpes no puedo afirmarlo, pero sí tengo entendido que hubo un encontrón Es una muestra de la poca paciencia que hay en la interna de Alianza, de que ya todo está con los cables pelados, que un cruce y ahí hay una explosión que no es usual en un plantel", indicó el hombre de prensa.

Sin embargo, esta tarde Enrique fue abordado por la prensa y negó haberse peleado con el ariete nacional o con otro jugador e inclusive con el entrenador de Alianza Lima, Néstor 'Pipo' Gorosito.

"La verdad que cosas como esas en Alianza salieron durante todo el año, muchos versos que yo estoy peleado con el profe 'Pipo'. No he tenido ninguna pelea con él. No estoy lesionado, estoy físicamente muy bien, pero bueno, después son decisiones del profe, si le toca o no ponerme o no ponerme, ya son cosas de ellos", manifestó.

En tal sentido, expresó su molestia por esta situación porque se encuentra enfocado en entrenar muy bien y esperando la oportundiad de jugar cuando le toque. "No he tenido ninguna pelea con él (Paolo Guerrero). Como jugador, como profesional me duele porque ensucia la imagen de un jugador", refirió el lateral derecho íntimo.

La inesperada salida del 'Pirata' Barcos

En otro momento, Guillermo Enrique lamentó la partida de Hernán Barcos de Alianza Lima pero consideró que "son cosas de fútbol" y le deseó lo mejor al 'Pirata'.

"Todos saben lo que es Hernán para nosotros, para el club, para todos. Pero son cosas del fútbol, hasta los referentes o ídolos terminan tomando otros caminos. Es una lástima, porque él tenía ganas de quedarse. Como compañero, le deseo lo mejor", sostuvo.

En conclusión, el lateral derecho de Alianza Lima, Guillermo Enrique, descartó por completo que haya protagonizado algún enfrentamiento con Paolo Guerrero y por el contrario expresó que ese tipo de afirmaciones le "duele". Además, resaltó que se encuentra enfocado en entrenar para estar apto cuando le toque jugar en el club.