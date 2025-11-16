Noruega hace historia y vuelve a un Mundial: Haaland y compañía llevan a los 'vikingos' a una justa tras 28 años

16/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Se acabó la espera para Noruega, que pasó 28 años sin clasificar a un Mundial. Gracias al aporte de Erling Haaland y una selección ambiciosa, se impuso por 4 a 1 a Italia como visitante y terminó de asegurar su clasificación a la justa que se desarrollará en 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Una generación con ambición

La buena eliminatoria hecha por los 'vikingos' los tenía casi clasificados por la gran diferencia de goles obtenida sobre la 'azzurra'. Para perder el primer lugar del grupo I, tenía que perder por la abrumadora cifra de 9 a 0, lo que a priori, no parecía posible.

Sin embargo, el equipo de Gennaro Gattuso no le puso fácil el camino y consiguió abrir el marcador al minuto 11 con el tanto de Francesco Esposito. La mínima diferencia no pudo ser ampliada en el resto de la primera parte y con ello se fueron al descanso con el escueto 1-0, que no invitaba a una épica italiana.

ONE MORE FOR NORWAY 🇳🇴



They are about to hand Italy their worst loss on home soil in more than 40 years 👀 pic.twitter.com/lvxR30kF7q — FOX Soccer (@FOXSoccer) November 16, 2025

Todo cambió en la segunda parte, cuando Antonio Nusa apareció para igualar el cotejo con un remate de izquierda al primer palo de Gianluigi Donnaruma. La remontada llegó en un solo dos minutos, con el doblete que firmó Haaland al 78' y 79', demostrando su letalidad dentro del área.

El cuarto y último gol de los escandinavos llegó en el epílogo del compromiso, cuando el delantero Jørgen Strand Larsen quedó solo ante el golero del Manchester City y definió con un disparo cruzado. Tras esto, el juez principal señaló el fin del encuentro y confirmó la clasificación noruega tras seis ausencias consecutivas.

¿Cómo era la Noruega de Francia 1998?

Para la cita organizada en suelo francés, el cuadro escandinavo se clasificó de forma directa al quedar primero del grupo 3 por encima de Hungría. Cuatro años había disputado su segundo Mundial en Estados Unidos, habiendo disputado su primero en Francia 1938, que representaban 66 años de ausencia.

Entre los jugadores que destacaban en ese equipo estaban Ole Gunnar Solskjær, figura del Manchester United de Alex Ferguson. Destacaban también los defensas Ronny Johnsen y Henning Berg, también de los 'Diablos Rojos', Tore Andre Flo, delantero del Chelsea y el mediapunta Kjetil Rekda. Llegaron a octavos, cayendo ante Italia.

