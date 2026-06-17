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Partidos de hoy, miércoles 17 de junio del 2026: Guía completa de horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

La Portugal de Cristiano Ronaldo debuta en el Mundial 2026 ante Congo, mientras que Inglaterra y Croacia disputarán un partidazo. Por otro lado, Colombia arranca su camino mundialista ante Uzbekistán.

Partidos de hoy, miércoles 17 de junio EN VIVO: Sigue el Mundial 2026.
Partidos de hoy, miércoles 17 de junio EN VIVO: Sigue el Mundial 2026. (Exitosa)

17/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 17/06/2026

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VER EN VIVO HOY | Este miércoles 17 de junio sigue la acción en el Mundial 2026 por lo que te traemos la guía completa de PARTIDOS DE HOY. En la ciudad de Houston, la Portugal de Cristiano Ronaldo se estrena en la Copa del Mundo frente a una Congo que busca dar la sorpresa. En segunda jornada, Inglaterra y Croacia se verán las caras en un partido que dará que hablar. Por último, Colombia busca sumar una nueva victoria para los sudamericanos enfrentándose a Uzbekistán.

Para seguir haciendo historia

Los dirigidos por Roberto Martínez saltan al campo de juego del Estadio Houston para refrendar el rótulo de favoritos con el que llegaron a este Mundial. Cristiano Ronaldo encabeza una generación llena de talento y con ganas de seguir consiguiendo grandes títulos como la Eurocopa del 2016 las ediciones de la Liga de Naciones.

La Portugal de CR7 quiere demostrar que es un favorito para este Mundial.
La Portugal de CR7 quiere demostrar que es un favorito para este Mundial.

El actual delantero del Al-Nassr F. C. estará acompañado por Bruno Fernandes, Vitinha, João Neves y Nuno Mendes, además del nuevo jugador del Real Madrid, Bernardo Silva. Por ello, los lusos no quieren sorpresas y buscarán sumar de a tres en el primer duelo de la jornada.

Por la tarde, Inglaterra y Croacia protagonizarán un partido esperado por Europa y todo el mundo. De un lado, los dirigidos por Tomas Tuchel llegan a este encuentro en medio de una gran polémica por dejar fuera a Cole Palmer y Phil Foden de la lista final.

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Mientras que los croatas esperan que se denominada generación dorada se despida de las citas mundialistas repitiendo las actuaciones del 2018 y 2022. Y es que figuras como Luka Modric, Ivan Perišić, entre otro, se despedirán de su selección en esta Copa del Mundo.

Mantener la senda del triunfo para Sudamérica

Colombia llega con el ánimo a tope para su debut en el Mundial 2026.
Colombia llega con el ánimo a tope para su debut en el Mundial 2026.

Luego que Argentina lograra obtener el primer triunfo para las selecciones de Conmebol, Colombia no quiere quedarse atrás y ante Uzbekistán intentará sumar sus primeros tres puntos. Una victoria es más que importante considerando el duelo que sostendrán con Portugal donde ambos parte como los principales favoritos para avanzar a la siguiente fase.

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Copa del Mundo 2026

  • Portugal vs. Congo | 12:00 a. m. | DGO, DSports, Paramount+
  • Inglaterra vs. Croacia| 3:00 p. m. | América TV, América TV GO, DGO, Dsports, Paramount+
  • Ghana vs. Panamá| 6:00 p.m. | DGO, DSports, Paramount+
  • Colombia vs. Uzbekistán | 9:00 p.m. | DGO, DSports, Paramount+

De esta manera, este miércoles 17 de junio continúa el Mundial 2026 por lo que te dejamos la guía completa de horarios y canales de los Partidos de Hoy.

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