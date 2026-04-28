Universitario tendrá dos bajas para el duelo clave por Copa Libertadores ante Nacional de Uruguay

28/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario busca dejar atrás la dura derrota sufrida ante Alianza Atlético de Sullana en el Estadio Monumental que prácticamente lo deja afuera de la pelea por el Torneo Apertura. Ahora, los merengues buscan vencer a Nacional de Uruguay para mantener intactas sus chances de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Dos bajas sensibles en Universitario

Sin embargo, a pesar de los ganas y deseos del comando técnico y jugadores, la suerte parece estar de espaldas para los merengues ya que en las últimas horas se confirmó dedos sensibles bajas que apuntaban a ser titulares ante el elenco charrúa.

De acuerdo a la información brindada por el periodista Gustavo Peralta, Horacio Calcaterra y Matías Di Benedetto no lograron recuperarse de sus lesiones por lo que no podrán ser tomados en cuenta por Jorge Araujo.

Se decidió que ambos jugadores no concentren, pero el que si lo hará será el senegalés Sekou Gassama a pesar de las duras críticas. A ellos se suma la ausencia de Lisandro Alzugaray quien ya lleva varias semanas fuera de las canchas por una dolencia muscular.

"Horacio Calcaterra no concentra. Matías Di Benedetto tampoco estará disponible para el partido de mañana ante Nacional. Está mucho mejor pero prefieren no arriesgarlo. Sekou Gassama estará en lista", indicó el hombre de prensa en redes sociales.

-Horacio Calcaterra no concentra.

-Matías Di Benedetto tampoco estará disponible para el partido de mañana ante Nacional. Está mucho mejor pero prefieren no arriesgarlo.

-Sekou Gassama estará en lista. pic.twitter.com/TWqVGmP4wM — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) April 28, 2026

Trinchera Norte se pronuncia y pide salida de Álvaro Barco

A raíz del mal momento que atraviesa el equipo, la barra principal del actual tricampeón de la Liga 1, Trinchera Norte, emitió un comunicado donde exigen acciones por parte de la directiva y la salida de inmediata de Álvaro Barco del cargo de gerente deportivo.

De acuerdo a su pronunciamiento, el directivo es el principal responsable del actual momento deportivo ya que fue el encargado de armar el plantel, así como contratar a los refuerzos que hasta el momento no han rendido de acuerdo a lo esperado.

"El año pasado, esta hinchada dio su voto de confianza y respaldó la llegada de Álvaro Barco bajo la premisa de un proyecto serio y a la altura de nuestra historia. Sin embargo, tras una planificación deficiente, fichajes que no rinden y una inversión económica que no se refleja en la cancha, los resultados son inaceptables y el nivel paupérrimo mostrado", precisaron.

En resumen, Universitario no podrá contar con Horacio Calcaterra y Matías Di Benedetto por lesión para el encuentro ante Nacional de Uruguay por Copa Libertadores.