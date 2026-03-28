Partidos de hoy, sábado 28 de marzo del 2026: Guía completa de horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

28/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Este sábado 28 de marzo la Selección Peruana afrontará un nuevo amistoso en el marco de la fecha FIFA ante el aún campeón de África, Senegal. El combinado patrio tendrá al frente a un rival físico y con mucha dinámica el cual buscará repelar a partir del buen pie de la volante nacional.

Mano Menezes debuta al frente de la Selección Peruana

Y es que a pesar de que el estratega brasileño y toda la FPF ha indicado que este será un proceso de total renovación, el mediocampo estará compuesto por dos futbolistas que fueron parte de los últimos procesos como Yoshimar Yotún y André Carrillo.

Ambos mediocampistas acompañarán al trajinador Erick Noriega quien atraviesa un gran momento en Gremio de Porto Alegre. Y si en la volante habrán caras conocidas, en la línea defensiva se podrán ver rostros nuevos como es el caso de Alfonso Barco quien acompañará a Miguel Araujo en la pareja de centrales.

Además, Oliver Sonne volverá a tener una oportunidad y esta vez actuará como lateral derecho. En la otra banda estará Marcos López quien parte como uno de los más experimentados de la Bicolor. Finalmente, en la delantera estarán Kenji Cabrera, Alex Valera como único punta y Joao Grimaldo.

El probable once titular de la Selección Peruana ante Senegal.

Este último, no solo será clave para el ataque de la Selección Peruana, sino que además será el portado del dorsal número 10 durante el encuentro ante Senegal. El peligroso futbolista tomó este número luego que Jairo Concha desistiera de usarla para volver a portar la 17 como lo hace en Universitario.

Luego de este encuentro, el equipo de todos se trasladará a España para prepararse de cara al siguiente amistoso internacional que jugará ante Honduras. El duelo está programado para jugarse el martes 31 de marzo desde la 1:00 p.m. (hora local).

Partidos de hoy EN VIVO: Sábado 28 de marzo

San Marino vs Islas Feroe | 9:00 | Disney+

Senegal vs. Perú | 11:00 | Disney+, América TV, Movistar Deportes

Escocia vs. Japón | 12:00 | Disney+, Claro TV+

Hungría vs. Eslovenia | 12:00 | ESPN, Disney+

Estados Unidos vs. Bélgica | 14:30 | ESPN2, Disney+

En resumen, este sábado 28 de marzo se jugarán una serie de partidos amistosos en todo el mundo como parte de la fecha FIFA. Entre los que más destacan es el partido que disputará la Selección Peruana ante Senegal en el Stade de France de Paris desde las 11:00 a.m.(hora local).