Perú vs España: Fecha y estadio confirmado del amistoso por fecha FIFA

21/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección peruana sigue armando su calendario y ya tiene todo listo para uno de sus partidos más llamativos del año. La Bicolor enfrentará a España en un amistoso internacional por fecha FIFA, un encuentro que ya tiene definidos detalles clave como la fecha y el estadio donde se disputará.

Confirman encuentro entre Perú y España

Tras varios rumores y especulaciones, finalmente se hizo oficial que Perú enfrentará a España en la jornada FIFA de junio. El anuncio llegó por parte del presidente de la FPF, Agustín Lozano, quien dio detalles del esperado compromiso.

"Para junio tenemos un partido en México con España y hay uno todavía que no está determinado", señaló, dejando en claro que la 'bicolor' tendrá un rival de jerarquía en su preparación.

Este encuentro se suma a la planificación que viene realizando la FPF con miras a lo que será el proceso rumbo al Mundial 2030.

Con el paso de los días, se fueron conociendo más detalles del amistoso. El partidazo entre Perú y España se jugará el lunes 8 de junio en el estadio Cuauhtémoc de Puebla, en México.

Mano Menezes en la selección peruana

Este esperado amistoso se da en medio de una nueva etapa para la selección peruana bajo el mando de Mano Menezes, quien ya viene trabajando arduamente con el equipo en la actual fecha FIFA.

Antes de enfrentar a España, Perú tendrá dos compromisos muy importantes en marzo: primero ante Senegal en Francia y luego frente a Honduras en territorio español. Estos partidos marcarán el inicio del proceso del técnico brasileño, Mano Menezes.

Además, desde la FPF ya se vienen evaluando más encuentros internacionales, incluyendo una posible gira por Asia en noviembre, lo que evidencia un calendario bastante movido para la selección peruana.

Lista de convocados de la selección peruana

Arqueros: Pedro Gallese, Diego Enríquez, Diego Romero.

Pedro Gallese, Diego Enríquez, Diego Romero. Defensas: Alfonso Barco, César Inga, Fabio Gruber, Marco Huamán, Marcos López, Matías Zegarra, Miguel Araujo, Oliver Sonne y Renzo Garcés.

Alfonso Barco, César Inga, Fabio Gruber, Marco Huamán, Marcos López, Matías Zegarra, Miguel Araujo, Oliver Sonne y Renzo Garcés. Mediocampistas: Adrián Quiroz, André Carrillo, Erick Noriega, Jairo Concha, Jairo Vélez, Jesús Castillo, Jesús Pretell y Yoshimar Yotún.

Adrián Quiroz, André Carrillo, Erick Noriega, Jairo Concha, Jairo Vélez, Jesús Castillo, Jesús Pretell y Yoshimar Yotún. Delanteros: Adrián Ugarriza, Alex Valera, Joao Grimaldo, Juan Pablo Goicochea y Kenji Cabrera.

De esta manera, el Perú vs España ya tiene fecha y estadio confirmado para el amistoso por fecha FIFA de junio, un partido que genera gran expectativa y que marcará otro paso en la preparación de la selección peruana en esta nueva etapa.