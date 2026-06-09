México será histórico: Monterrey será sede del partido número 1000 en la historia de las Copas del Mundo

09/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Mundial 2026 escribirá un nuevo capítulo en su historia. A solo un par de días de la inauguración de la máxima competición de fútbol, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, anunció que el partido número 1000 en la historia de las Copas del Mundo se disputará en México, específicamente en Monterrey.

México: el escenario del partido 1000 de los mundiales

El encuentro será protagonizado por los países que integran el Grupo F, Túnez y Japón, el próximo 20 de junio de 2026, dentro de la fase de grupos de la Copa Mundial, en el Estadio Monterrey, una de las sedes del torneo.

"El día 20 de junio se ca "El día 20 de junio se va a celebrar un partido histórico en Monterrey. El partido número mil de la historia de los mundiales: Túnez vs Japón, el partido número mil. "Va a ser una fiesta total como todos los partidos aquí en Monterrey", expresó Infantino a través de sus redes sociales oficiales, destacando el carácter especial del encuentro.

Desde el sorteo de grupos, este duelo fue identificado como uno de los más simbólicos del calendario, no solo por su valor deportivo dentro del Grupo F, el cual se encuentra integrado también por Países Bajos y Suecia, sino por el peso histórico que adquiere al convertirse en el partido mil en la historia del torneo.

Al encontrarse próximos a la importante fecha, en la ciudad ya se preparan distintas actividades conmemorativas. De acuerdo con autoridades locales, se contempla la instalación de un muro con 1000 placas que representen cada uno de los partidos disputados en la historia de las Copas Mundiales,

En paralelo, trascendió que habrá además proyectos de legado social como la entrega anual de mil becas para jóvenes en Monterrey lo que confirmaría que contribuye en lo social más allá del ámbito deportivo.

Monterrey es elegido sede por segunda vez

Cabe señalar que para esta edición de la justa mundialista desarrollada en Estados Unidos, México y Canadá volverá a figurar como sede de una Copa del Mundo marcando de esta forma su segunda participación en la historia del campeonato.

Recordemos que la entidad ya había sido escenario mundialista en el pasado, cuando albergó ocho partidos durante la edición de México 1986. La ciudad también ha sido cuna de figuras del deporte como Giovani dos Santos, exdelantero de la selección mexicana.

Como vemos, el próximo 20 de junio el Estadio Monterrey será sede del partido número 1000 en la historia de las Copas del Mundo se disputará en México, específicamente en Monterrey, en la actual edición del Mundial 2026.