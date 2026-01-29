Perú debutará en la era Menezes enfrentando a Senegal y Jordania en próximo marzo

29/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Selección Peruana ya tiene definidos sus primeros partidos bajo la conducción del nuevo entrenador brasileño Mano Menezes. Según información revelada por el periodista Gustavo Peralta en el programa "Hablemos de Max", la Bicolor enfrentará en próximo mes de marzo a Senegal, campeón de África, en París, y posteriormente a Jordania, en dicho país, durante la fecha FIFA.

El debut de Menezes será exigente: Senegal, liderado por figuras como Sadio Mané, llega de conquistar la Copa Africana de Naciones 2025, consolidándose como una de las selecciones más fuertes del continente. Para Perú, este partido representa una oportunidad de medir fuerzas ante un rival de nivel mundialista y comenzar a delinear el estilo que el nuevo DT quiere imprimir en el equipo.

El segundo encuentro será contra Jordania, selección que también participó en el último Mundial y que se ha convertido en un adversario competitivo en Asia. En este caso, el encuentro se disputará en dicho país, lo que permitirá a la Bicolor tener mayor roce internacional en escenarios de primer nivel, esperando a que ello se traduzca después en una evolución de su nivel competitivo.

Calendario de amistosos

Peralta adelantó que la FPF ya tiene planificado un calendario más amplio de amistosos, los cuales abarcarán territorio centro y norteamericano, africano y hasta asiático.

MARZO:

Senegal (en París)

Jordania (en Jordania).

JUNIO:

Estados Unidos (en EE.UU.)

Posibles duelos en Países Bajos, Egipto o Escocia.

SEPTIEMBRE - OCTUBRE (Encuentros sin definir, pero en los siguientes lugares):

México

Miami

Canadá

Lima

NOVIEMBRE:

Japón o Corea del Sur (en Japón)

Este plan busca darle continuidad y competitividad a la Selección Peruana antes del inicio de las próximas Eliminatorias.

Mano Menezes y su trayectoria

El nuevo DT, de 63 años, cuenta con una amplia experiencia en el fútbol brasileño, donde dirigió a clubes como Corinthians, Cruzeiro y Gremio, además de haber estado al frente de la Selección de Brasil entre 2010 y 2012. Menezes ha trabajado con jugadores peruanos como Paolo Guerrero y Luis Ramírez, lo que le da cierto conocimiento del perfil futbolístico nacional.

El debut de la era Menezes con la Selección Peruana será en marzo ante Senegal, campeón africano, y Jordania, en Francia. La FPF apuesta por un calendario exigente que permita a la Bicolor recuperar competitividad internacional y preparar el terreno para las próximas Eliminatorias.