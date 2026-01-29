Futbolista de la Selección Peruana aprueba llegada de Mano Menezes: "Es muy inteligente, competitivo y picón"

29/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Luego de varias semanas de negociación y de nombres que aparecieron en diferentes medios, se pudo conocer que la Selección Peruana ya cuenta con entrenador luego que la FPF llegara a un acuerdo con Mano Menezes.

El brasileño de 63 años cuenta con una larga trayectoria y experiencia de sobre que podría ayudarlo en el complicado reto que será dirigir a la Bicolor. Sin embargo, a pesar de su experticia, no sabe lo que es disputar Eliminatorias Sudamericanas a pesar de haber dirigido a la selección de su país.

Jugador peruano llena de elogios a Mano Menezes

A lo largo de las dos décadas que lleva dirigiendo en el fútbol de élite de Brasil, Mano Menezes ha dirigido a más de un futbolista peruano como fue el caso de Luis Ramírez y Paolo Guerrero en Corinthians. Sin embargo, hace solo meses tuvo a su cargo a otro elemento nacional que acaba de emigrar al país de la zamba.

Se trata de Erick Noriega quien fue su pupilo durante su paso por Gremio de Porto Alegre en el segundo semestre del 2025. Al conocerlo de cerca, el 'Samurai' llenó de elogios al experimentado entrenador haciendo hincapié en su fuerte personalidad y en que no le gusta otro resultado que no sea el triunfo.

"Es un técnico muy bravo. Bravo en el sentido de que es bueno, es un entrenador bastante capaz. Desde mi punto de vista, es muy inteligente, competitivo y es muy picón. Tiene carácter, y resulta bastante exigente dentro del campo", indicó a L1 Max.

Sabe llegar a los jugadores

En esa misma línea, el exjugador de Alianza Lima aseguró que Menezes conoce bien el hecho de llegar a los jugadores a través de su discurso. Incluso, agradeció su aporte cuando llegó a Gremio de Porto Alegre donde facilitó su proceso de adaptación al club.

"En el medio año que estuve con él, demostró que sabe llegar a los jugadores y siempre busca aconsejarte para que mejores. En lo personal, tuve una experiencia muy positiva con él, que me ayudó mucho a adaptarme y a mantenerme firme en una liga tan competitiva, además de darme mucha más confianza en mí mismo", añadió.

En resumen, Erick Noriega llenó de elogios y aprobó la llegada de Mano Menezes quien ahora será el nuevo entrenador de la Selección Peruana. El volante nacional fue dirigido por el brasileño en Gremio de Porto Alegre.