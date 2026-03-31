Perú se dejó empatar 2-2 ante Honduras en el segundo amistoso por fecha FIFA en Madrid

31/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Selección Peruana sigue sin sonreír en esta fecha FIFA luego de empatar 2-2 con Honduras en un amistoso internacional jugado en Madrid. Ambos tantos nacionales fueron convertidos por Jairo Vélez quien en estos dos encuentros ha demostrado que pude ser útil para los intereses del combinado patrio.

Clara superioridad

Desde el pitazo inicial, los dirigidos por Mano Menezes se hicieron dueños de la pelota llevando peligro contra el arco del elenco centroamericano. Uno de los más activos en esta primera mitad fue el '10' Joao Grimaldo quien con su velocidad hacía estragos en la defensa rival. Precisamente, el tanto de la Bicolor nació de sus pies gracias a un cambio de ritmo fiel a su estilo.

El futbolista formado en Sporting Cristal pasó por la banda izquierda sin que sus marcadores pudieran detenerlo y antes de que el balón se escapara por la línea de meta, logró sacar un centro hacia el corazón del área hondureña. Ahí estaba Yoshimar Yotún para bajarla de pecho y dar un toque sutil a Jairo Vélez quien sacó un derechazo el cual se transformó en el primero del combinado patrio.

El gol de Jairo Vélez con Perú —el primero en su cuenta con la Bicolor y con el que inicia la era Mano Menezes— no solo le sirve como motivación, también silencia a aquellos que han buscado reducirlo ya sea por nacionalidad, edad o equipo. ¡A seguir! 🇵🇪⚽️pic.twitter.com/22GT1hzAiS — Renzo Galiano (@RenzoGaliano) March 31, 2026

Pero cuando la victoria en la primera parte parecía estar decretada, una serie de errores defensivos le dieron la chance a Honduras para que logre la igualdad. Jesús Castillo no llegó a una cobertura en el medio, luego el balón salió cruzado a las espaldas de Marcos López que tampoco pudo llegar a cerrar por lo que la pelota fue bien aprovechada por Palma quien solo la tuvo que empujar ante la salida de Pedro Gallese.

¡Gol de Honduras! Desajuste defensivo de la Selección Peruana y Palma realiza una gran jugada individual para marcar el empate. ⚽



⏱ ET | PER 🇵🇪 1 - [1] 🇭🇳 HON#LaCasaDeLaSelección 🏠



🖥️ 𝑀𝑖𝑟𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜 𝐸𝑁 𝑉𝐼𝑉𝑂 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 003 𝑦 703𝐻𝐷 𝑑𝑒... pic.twitter.com/iwtaAWNW1t — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) March 31, 2026

Doblete de Jairo Vélez

Con casi el mismo once, la Selección Peruana saltó al campo de juego del Estadio Ontime Butarque en busca de la victoria. Solo hubieron dos variantes: André Carrillo y Erick Noriega. Ambos le dieron ese control de pelota necesario ante el adelantamiento de líneas del rival.

Producto de ello llegó el tanto de la victoria a menos de 15 minutos del arranque de la complementaria. Jairo Concha ejecutó un tiro de esquina desde la izquierda poniendo una pelota precisa para la llegad de Jairo Vélez quien de cabeza volvió a mojar con el equipo de todos.

Lamentablemente, el equipo centroamericano encontró el empate gracias a un gol agónico al minuto 93. Con ello, la Selección Peruana se despide de esta fecha FIFA de marzo sin ningún triunfo en el arranque del proceso de Mano Menezes.