Christian Cueva recibe reflexivo consejo de Ricardo Gareca tras confesar que sueña con volver a la selección

31/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Tras contar que sueña con volver a la selección peruana, Christian Cueva recibió ánimos y un gran consejo de Ricardo Gareca. El exentrenador de la 'blanquirroja' le pidió enfocarse y trabajar para recuperar su mejor nivel.

Christian Cueva sueña con volver a la selección

Christian Cueva, gran figura del medio campo con Ricardo Gareca en la selección peruana, apareció ante las cámaras de La Sustancia para hablar de su momento actual y los planes que tiene para su futuro.

'Aladino' confesó que extraña vestir la camiseta de la 'blanquirroja' y que mantiene intacta la ilusión de volver a ser convocado.

"Nunca voy a dejar de pensar en la selección, siempre lo voy a hacer. Actualmente pienso en la selección. Me ilusiono mucho de volver, de poder ser feliz donde realmente lo fui", sostuvo Cueva, quien también reconoció que debe mejorar aspectos físicos y técnicos para aspirar nuevamente al combinado nacional.

El jugador recordó que cuando estuvo en Cienciano ya sentía que podía volver, pero que esa oportunidad no se dio.

Admitió que la competencia por un lugar en la selección es alta y que todos los jugadores compiten por ese mismo sueño, lo que lo impulsa a mantener disciplina y compromiso en su carrera.

Ricardo Gareca aconseja a Christian Cueva

En un momento emotivo de la conversación, Ricardo Gareca no dudó en ofrecer palabras de aliento y sabiduría a su exjugador.

"Si te llegas a enchufar y te enfocas, si te llega a ver Mano Menezes, vas a estar en la mira nuevamente porque jugadores como tú no abundan", le dijo el entrenador argentino.

Cueva respondió con humor y compromiso: "Sí, lo voy a hacer. Voy a ver los videos del 2015, 2016, 2017", recordando los años en que alcanzó su mejor nivel bajo la conducción de Gareca.

Además, el 'Tigre' compartió una reflexión sobre cómo manejar los éxitos y fracasos: "A veces uno tiene éxito y tiene fracasos. Uno tiene que agarrar el éxito y lo tienes que meter en un cajón de la mesita de noche".

"El fracaso también lo tienes que guardar en la mesita de noche para no olvidarte. Entonces, cuando tienes un fracaso, agarras la mesita, lo sacas y empiezas a recordar todo lo que lograste. Eso moralmente te levanta, la autoestima, porque vienes de un fracaso", añadió.

Con el reflexivo consejo de Ricardo Gareca presente, Christian Cueva sabe que el regreso a la selección peruana dependerá de su esfuerzo, disciplina y regularidad.