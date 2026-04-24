Streamer "Sideral" es captado lanzando insultos despectivos contra ciudadanos de Puno

24/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jesús Andrés Luján Carrión, conocido como Sideral, se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta tras emitir comentarios ofensivos contra la población de Puno. El creador de contenido utilizó términos despectivos durante una transmisión en vivo, provocando el rechazo inmediato de miles de usuarios.

Antecedentes de discriminación en redes

Según la plataforma Alerta Racismo contra el Racismo del Ministerio de Cultura, el uso de términos que asocian la higiene o el origen con la inferioridad constituye un acto de discriminación. Estas expresiones refuerzan estigmas negativos contra comunidades andinas y podrían derivar en severas sanciones legales.

"Los actos de discriminación étnico-racial son sancionados por nuestra legislación, especialmente cuando se difunden de forma masiva en redes sociales", explica la plataforma.

El streamer, quien inició su carrera profesional en el Dota 2, suele escudarse en el humor negro para interactuar con su comunidad. Sin embargo, diversos colectivos sociales señalan que sus palabras cruzan la línea de la libertad de expresión, convirtiéndose en actos de odio.

No sería la primera vez que sus transmisiones son reportadas por usuarios que consideran sus discursos como una amenaza para la armonía social, pues veces anteriores mostró esas actitudes ante personas de provincia.

El caso Cristorata y el impacto mediático

Un caso similar de violencia verbal ocurrió con el streamer Christopher Puente, conocido como "Cristorata", quien lanzó insultos racistas contra los votantes de Roberto Sánchez. Este incidente electoral ha generado que diversas figuras políticas exijan la intervención inmediata de la Fiscalía.

"En el Perú, la discriminación por procedencia o ideología es un DELITO", señaló la ex premier Mirtha Vásquez respecto a estos ataques. La abogada instó a las autoridades a actuar de oficio frente a estos discursos que promueven el racismo con impunidad ante audiencias jóvenes.

Este panorama evidencia una crisis ética en los creadores de contenido peruanos que utilizan sus plataformas para atacar la dignidad ciudadana. La libertad de expresión no justifica el empleo de calificativos denigrantes ni el desprecio hacia la identidad cultural de los votantes o pobladores.

Para los especialistas en medios digitales, el comportamiento de personajes como Sideral refleja una preocupante falta de criterio profesional. La sociedad civil espera que el marco jurídico penal se aplique con rigor para erradicar definitivamente la normalización del racismo en la esfera digital.

Jesús Andrés Luján Carrión, el popular Sideral, debe asumir la responsabilidad por sus comentarios ofensivos vertidos contra los ciudadanos de Puno en su plataforma. La comunidad digital exige que los creadores de contenido mantengan estándares éticos para evitar que la discriminación siga creciendo.