Dayanita pone en aprietos a Jair Céspedes: Revelan coqueteos del futbolista casado

La segunda visita de Dayanita al set de El valor de la verdad generó gran expectativa. En medio de las preguntas realizadas por el conductor Beto Ortiz, la actriz cómica enfrentó un momento que dejó sorprendidos a los televidentes y al propio público presente: la confesión de que el futbolista Jair Céspedes, amigo cercano de Jefferson Farfán, la buscaba con intenciones de conquista.

Al ser consultada directamente si el jugador la "afanaba", la participante respondió "sí", y el polígrafo confirmó la veracidad de su declaración. La situación cobró más tensión debido a que Miguel Rubio, pareja de Dayanita, se encontraba en el set presenciando todo el intercambio.

Los chats que encendieron la polémica

Durante la emisión, Beto Ortiz mostró capturas de las conversaciones privadas entre la actriz cómica y el deportista. Según las imágenes expuestas, la iniciativa habría partido de Céspedes, quien se comunicó con Dayanita a través de Instagram para saludarla por su cumpleaños a inicios del 2025.

La revelación se tornó más controversial cuando el conductor recordó que el futbolista, de más de 40 años, ha tenido una carrera destacada en equipos como Deportivo Municipal, Sporting Cristal y Alianza Lima, y que además mantiene una vida familiar con esposa e hijos.

La exposición de estos chats frente a cámaras colocó al jugador en el centro de la controversia, ya que, según el programa, la interacción virtual denotaba un interés más allá de la simple amistad.

Reacciones y comentarios tras la confesión

La revelación no pasó desapercibida. Ortiz, al evidenciar la situación, preguntó a la actriz si conocía el estado civil del futbolista. Dayanita, visiblemente incómoda, respondió: "No es que me sorprenda, es que los hombres son así", comentario que generó reacciones en el set y en redes sociales.

El episodio abrió nuevamente el debate sobre la exposición de la vida privada de los personajes públicos en programas televisivos y sobre cómo este tipo de confesiones impactan tanto en la imagen de los protagonistas como en su entorno familiar y sentimental.

Mientras la participación de Dayanita en El Valor de la Verdad sumó un capítulo polémico a su trayectoria mediática, la figura de Jair Céspedes quedó en el ojo de la tormenta, al ser vinculado públicamente con una situación que compromete no solo su vida personal, sino también su reputación como deportista profesional.

En definitiva, la aparición de la actriz cómica,Dayanita, en el programa de Beto Ortiz no solo fue una de las más comentadas de la temporada, sino que también dejó en evidencia cómo los temas de farándula, deporte y vida privada pueden cruzarse y convertirse en noticia nacional.