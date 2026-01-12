Renato Tapia reconoce que existe "hipocresía" entre jugadores de la selección peruana

12/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Renato Tapia no se guardó nada y habló con total franqueza sobre lo que ocurre dentro de la selección peruana. El jugador del Al-Wasl FC reconoció que existe "hipocresía" entre algunos compañeros y cuestionó la manera en que se ha manejado la FPF en los últimos meses.

¿Hipocresía entre jugadores de la Bicolor?

En entrevista con Doble Punta, Renato Tapia se refirió a la relación entre los futbolistas de la selección peruana y no dudó en calificar algunas conductas como hipócritas.

"En el grupo de jugadores de la selección también hay hipocresía. Dicen una cosa y sienten otra, eso seguro, pero ya queda en uno mismo. Seguro esto que digo saldrá en todos los periódicos, pero yo creo que tus acciones denotan lo que uno dice o no dice", expresó.

Renato Tapia critica el manejo de la FPF

Durante la entrevista, Renato Tapia también habló sobre su ausencia en las últimas convocatorias bajo el interinato de Manuel Barreto y aprovechó para cuestionar algunas decisiones de la FPF.

"Me da mucha pena todo lo que pasa dentro de la Federación (...) No voy a soportar que se manipule mi nombre por intereses personales. Mucha gente dentro de la FPF me llamó porque está insegura con su trabajo. Eso es lo que más me molesta, que se trate de manchar a un jugador o una persona por un interés personal", sostuvo.

Al ser consultado sobre si había pedido la continuidad de Óscar Ibáñez al final de las Eliminatorias, Renato Tapia explicó que, junto a algunos compañeros, sí conversaron con Agustín Lozano sobre el tema; sin embargo, negó que se tratara de una exigencia o que hubiera solicitado otro técnico.

"He visto información de que yo pedí un técnico u otro. Al final, la decisión es del presidente, del director deportivo y ahora de Jean (Ferrari). Nadie le pidió explícitamente que tenía que quedarse (Óscar) para estar felices o, si no, el ciclo se venía abajo. Creíamos que lo mejor era que se quedara Óscar porque era un periodo de transición", agregó.

Recordemos que la selección peruana volverá a jugar en la fecha FIFA de marzo. Renato Tapia aseguró que estará a disposición del equipo nacional siempre que el nuevo comando técnico lo requiera.

Así, Renato Tapia habló con total sinceridad sobre lo que ocurre dentro de la selección peruana. Reconoció que existe hipocresía entre algunos jugadores y cuestionó cómo se ha manejado la FPF en los últimos meses.