Ricardo Gareca responde a Jean Ferrari y amenaza con no volver a hablar de la Selección: "Todo se toma mal"

Ricardo Gareca no se quedó atrás luego de la ácida crítica realizada por el director general de fútbol de la FPF, Jean Ferrari quien citara una entrevista del entrenador argentino en El Comercio cuestionando sus declaraciones y también su intención al momento de hablar sobre el actual proceso que dirige.

"Hablamos de proceso, algo que debió empezar en su época y no lo hizo, no sé qué busca con tanta entrevista. Estamos fuertes y seguiremos así, ya estuviste en otros lugares y los resultados están a la vista, a nuestra selección la defenderemos todos los que la queremos bien", indicó Ferrari Chiabra en sus redes sociales.

Gareca responde y amenaza con no volver a hablar de la Selección

El exentrenador de la Selección Peruana visitó el programa 'Doble Punta' en YouTube donde habló de todo un poco. Durante los primeros minutos de la charla, Ricardo Gareca se refirió a la reciente polémica con Jean Ferrari señalando que no se enteró exactamente de sus palabras, pero que tampoco le interesaba ya que no tenía ninguna mala intención al momento de conversar con la prensa.

Además, el exdirector técnico de la Bicolor aseguró que viene analizando seriamente la decisión de no volver a hablar del combinado patrio ya que cualquier opinión que emita se está tomando a mal.

"No sé puntualmente lo que dijo, porque realmente no me interesa. Es un momento difícil y estoy pesando seriamente en no hablar más de la Selección. Por el hecho de que todo se toma mal, todo adquiere una dimensión en la cual no estoy a gusto con eso porque no es mi intención generar una polémica", indicó.

Ricardo Gareca es considerado como el mejor DT de la Selección Peruana.

El DT con más partidos de la Bicolor

Seguidamente, Gareca Nardi dejó en claro que cada vez que da una valoración sobre la selección es a través de su experiencia y todo lo que vivió durante los 7 años que fue su entrenador. Además, sacó pecho por los casi 100 partidos al frente del equipo de todos donde logró la clasificación a un Mundial y a una final de Copa América.

"Soy el técnico que más dirigió la Selección Peruana con 96 partidos en total, pero pareciera que el DT que más partidos tiene tampoco puede opinar porque todo se lo toma a mal. La intención mía es, de acuerdo a la experiencia que uno tiene y los años al frente de la Selección, hacer un comentario, pero no con mala intención perjudicando a la Selección o que genere tanta discusión", añadió.

De esta manera, Ricardo Gareca respondió a las recientes críticas de Jean Ferrari y aseguró que analiza seriamente no volver a hablar de la Selección Peruana para no generar polémica.