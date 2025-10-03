Ricardo Gareca rompe su silencio y responde si Alex Valera debe ser el '9' de la selección peruana

03/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Ricardo Gareca rompió su silencio y volvió a dar qué hablar sobre la selección peruana, esta vez en relación a uno de los delanteros que más ha sorprendido en el Torneo Clausura: Alex Valera. El 'Tigre' no solo se refirió al momento goleador que atraviesa el atacante de Universitario de Deportes, sino que además se pronunció sobre la posibilidad de que el jugador se consolide como el '9' titular de la Bicolor en los próximos partidos.

El presente de Alex Valera

El 2025 viene siendo un año redondo para Alex Valera. El futbolista, bautizado por la hinchada como "Valegol", ha mostrado una regularidad que lo convierte en el hombre más determinante del cuadro de Ate.

Valera no solo anota, sino que también asiste y participa en la creación ofensiva, demostrando que su madurez futbolística está en su punto más alto.

Gracias a su aporte, Universitario de Deportes lidera con autoridad el Torneo Clausura y se perfila como firme candidato al título nacional. Los números lo respaldan, pero también la confianza que transmite en cada partido.

Ese rendimiento fue clave para que el técnico de la selección lo incluya en la lista de convocados para el amistoso frente a Chile del próximo 10 de octubre, una prueba importante de cara al proceso clasificatorio.

Palabras de Ricardo Gareca sobre Valera

En medio de este gran momento, Ricardo Gareca fue consultado en el programa Pase Filtrado sobre si Alex Valera debería ser el delantero titular de la Bicolor. El 'Tigre' no dudó en destacar el presente del atacante crema.

"De acuerdo, pero en esto quiero ser prudente. Valera me encanta y lo tenía en cuenta como para ir llevándolo de a pocos. Hoy en día es una realidad, entonces podría llegar a ser el titular", expresó el exentrenador argentino.

Sin embargo, Ricardo Gareca también pidió calma. "Pero también podría decirte que no estoy de acuerdo, porque puede surgir algún valor más importante. Me sorprende hasta dónde ha llegado, fue algo increíble. Nos encanta por su historia de vida", añadió.

Las palabras de Ricardo Gareca sobre Alex Valera dejaron claro que el delantero de Universitario atraviesa un momento clave en su carrera y que su desempeño no pasa desapercibido. El exentrenador destacó su historia de vida, su constancia y su capacidad goleadora, señalando que podría asumir un rol protagónico en la ofensiva de la selección peruana.